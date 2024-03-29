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Правоохранители Франции опасаются выходцев Центральной Азии на Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024 Безопасность Граждан, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:51 Фото: Instagram/paris2024
Спустя неделю после теракта в "Крокус-Сити" (Россия) французская разведка обеспокоена вопросом безопасности в преддверии будущих Олимпийских игр в Париже. Хозяева предстоящих состязаний намерены усилить наблюдения за представителями стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Europe1, власти Франции в целях безопасности могут внести изменения на церемонии открытия летних Игр-2024 в Париже. Об этом 28 марта уведомил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который встретился с представителями Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) для обсуждения плана открытия Олимпиады. 

Французская разведка не скрывает, что усилить наблюдение за выходцами из Центральной Азии, куда входят граждане Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Олимпиада Безопасность Жителей, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:51

Фото: Instagram/paris2024

Как известно, официальная церемония открытия масштабных Игр впервые пройдет вне спортивной арены, на реке Сене, где зрители увидят парад лодок, на которых поплывут участники.

Ряд СМИ уже пишет, что французы готовы рассмотреть вариант с отменой церемония открытия в целях безопасности граждан.

Организаторы будущих ХХХII Летних Олимпийских игр рассчитывают, что церемонию открытия предстоящих соревнований в Париже летом смогут посетить как минимум 400 000 человек

Парад открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля на знаменитой реке Сене. Спортивные делегации проплывут на лодках от моста Аустерлиц до Йенского моста, в районе Эйфелевой башни.

В конце 2023 года мэр Парижа Анн Идальго обещала искупаться в запрещенной для купания реке Сене перед открытием Олимпиады.

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