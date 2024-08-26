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МВД России обратилось к выходцам из Центральной Азии из-за возможных терактов

МВД России обратилось к выходцам из стран ЦА с предупреждением, возможный теракт, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:40 Фото: pexels
Министерство внутренних дел России обратилось к работающим в федерации выходцам из стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал глава кыргызской диаспоры в РФ Кубанычбек Осмонбеков. По его словам, именно трудовые мигранты из стран ЦА занимаются извозом людей и доставкой посылок, пишет 24.kg.

Кубанычбек Осмонбеков призвал соотечественников, работающих в этих сферах, быть бдительными. Он подчеркнул, что террористы могут использовать курьеров для доставки взрывчатки в места массового скопления людей.

"Просим всех кыргызстанцев, работающих в России, особенно таксистов и курьеров, быть внимательными к клиентам и заказам. Обращайте внимание на содержимое посылок, маршруты доставки и любую подозрительную активность. В МВД предупредили, что террористы могут взорвать устройство вместе с курьером по приезде на место", – заявил глава диаспоры.

Кубанычбек Осмонбеков также показал текст обращения от МВД РФ.

"Министерством внутренних дел Российской Федерации проверяется информация о намерениях международных террористических организаций совершить диверсионно-террористические акты на объектах транспорта Московского региона.

Для доставки взрывчатых веществ на место совершения теракта планируется использовать работников курьерской службы с последующей ликвидацией (убийством) курьера. В целях создания напряженности между Российской Федерацией и союзными государствами планируется использовать курьера – выходца из Центрально-Азиатского региона.

Для обеспечения личной безопасности и предотвращения преступления с возможными массовыми жертвами работникам курьерских служб и сервисов доставки следует исключить получение грузов (заказов) от посторонних лиц. С особым вниманием изучать заказы, адресованные к доставке на станции метрополитена, вокзалы, аэропорты и в другие места массового скопления людей. При обнаружении подозрительных грузов или попыток передачи заказов посторонними лицами немедленно сообщать в полицию".

Стоит отметить, что на официальных страницах МВД РФ данного обращения нет.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате нападения погибли 145 человек. В рамках расследования задержали более 20 человек.

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