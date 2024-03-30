Шайба Михайлиса вывела "Металлург" в полуфинал Кубка Гагарина-2024

30 марта завершились все матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина нынешнего сезона. В одном из этих игр клуб "Металлург" сумел переиграть московский "Спартак" и пробиться в полуфинал турнира благодаря голу казахстанца Никиты Михайлиса, сообщает Zakon.kz.

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Гости одолели хозяев со счетом 3:0 в шестом поединке данного противостояния. Победную шайбу в составе "Магнитки" оформил лидер хоккейной сборной Казахстана Никита Михайлис, который отличился на 50-й минуте встречи.

А счет в этом матче открыл в конце первого периода Роман Канцеров.

Затем после перерыва преимущество "Металлурга" удвоил Денис Зернов.

Таким образом, "Магнитка" выиграла в общей серии со счетом 4:2 и завоевала путевку в полуфинал Кубка Гагарина. За выход в финал престижного турнира подопечных Андрея Разина ждут хоккеисты "Автомобилиста" из Екатеринбурга.

Решающая шайба казахстанца Никиты Михайлиса в поединке со "Спартаком" стала очень важной для форварда, так как он не мог забить в последних 11-ти встречах КХЛ.





Между тем 30 марта еще одну путевку в полуфинал Кубка Гагарина заработал ярославский "Локомотив", который сумел на выезде переиграть в седьмой решающей битве омский "Авангард" – 2:0.

В итоге судьба будущего трофея решится после полуфинальных противостояний, где встретятся "Локомотив" – "Трактор" и "Металлург" – "Автомобилист". Встречи данной стадии стартуют 2 и 3 апреля.