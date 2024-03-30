Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шайба Михайлиса вывела "Металлург" в полуфинал Кубка Гагарина-2024

Хоккей Плей-офф КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 22:07 Фото: Instagram/hcmetallurg
30 марта завершились все матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина нынешнего сезона. В одном из этих игр клуб "Металлург" сумел переиграть московский "Спартак" и пробиться в полуфинал турнира благодаря голу казахстанца Никиты Михайлиса, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Гости одолели хозяев со счетом 3:0 в шестом поединке данного противостояния. Победную шайбу в составе "Магнитки" оформил лидер хоккейной сборной Казахстана Никита Михайлис, который отличился на 50-й минуте встречи. 

А счет в этом матче открыл в конце первого периода Роман Канцеров.

Затем после перерыва преимущество "Металлурга" удвоил Денис Зернов.

Таким образом, "Магнитка" выиграла в общей серии со счетом 4:2 и завоевала путевку в полуфинал Кубка Гагарина. За выход в финал престижного турнира подопечных Андрея Разина ждут хоккеисты "Автомобилиста" из Екатеринбурга. 

Решающая шайба казахстанца Никиты Михайлиса в поединке со "Спартаком" стала очень важной для  форварда, так как он не мог забить в последних 11-ти встречах КХЛ. 


Между тем 30 марта еще одну путевку в полуфинал Кубка Гагарина заработал ярославский "Локомотив", который сумел на выезде переиграть в седьмой решающей битве омский "Авангард" – 2:0.

В итоге судьба будущего трофея решится после полуфинальных противостояний, где встретятся "Локомотив" – "Трактор" и "Металлург" – "Автомобилист". Встречи данной стадии стартуют 2 и 3 апреля. 

Читайте также

бокс
Ангелина Лукас одержала очередную победу в Таиланде
&quot;Бавария&quot; – &quot;Боруссия&quot;
"Немецкая классика" – в коэффициентах Olimpbet
&quot;Авангард&quot; (Омск) – &quot;Локомотив&quot; (Ярославль)
Четвертьфинал Кубка Гагарина: решающая битва "Авангарда" и "Локомотива"
Куандык Шынасилов
КХЛ Никита Михайлис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: