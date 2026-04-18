Клуб казахстанца Михайлиса пробился в полуфинал Кубка Гагарина-2026

17 апреля завершились поединки 1/4 финала Кубка Гагарина нынешнего сезона, где последнюю путевку в следующий раунд соревнований завоевал "Металлург", честь которого защищает лидер сборной Казахстана Никита Михайлис, сообщает Zakon.kz.

Накануне коллектив из Магнитогорска дома сумел победить "Торпедо" (Нижний Новгород) в пятом матче серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Прошедший поединок закончился успехом хозяев льда только в овертайме – 4:3. А вся серия завершилась со счетом 4-1 в пользу команды Никиты Михайлиса.

Теперь за выход в финал самого престижного турнира КХЛ подопечные Андрея Разина поборются с казанским "Ак Барсом".

Полуфинальная серия стартует 25 апреля в Магнитогорске.

В другом противостоянии 1/2 финала Кубка Гагарина померятся силами "Локомотив" (Ярославль) и "Авангард" (Омск).

Если представители КХЛ почти подошли к решающим поединкам, то в НХЛ только 19 апреля начнутся баталии плей-офф.