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ФК "Байер" очень близок к дебютному чемпионству в Бундеслиге

Футбол Лидер Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 12:05 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Футбольный чемпионат Германии в этом сезоне может обрести нового победителя. Впервые в истории Бундеслиги золотые медали могут примерить футболисты клуба "Байер", которые до этого пять раз надевали серебряные награды, сообщает Zakon.kz.

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Для того, чтобы оформить историческое чемпионство, "Байеру" достаточно выиграть три из семи последних матчей в Бундеслиге. Покорить данные цифры подопечным Хаби Алонсо вполне по силам, так как "аптекари" сейчас идут на фантастической беспроигрышной серии из 39 поединков. И только чудо может им помешать впервые стать чемпионами Германии.

В минувший уикенд команда из Леверкузена у себя дома одержала волевую победу над "Хоффенхаймом" – 2:1 в рамках 27-го тура Бундеслиги. В свою очередь главный конкурент по турнирной таблице "Бавария" проиграла на своей арене "Боруссии" из Дортмунда (0:2).

Данным поражением 33-кратный чемпион Германии сильно усложнил себе задачу на трофей нынешнего сезона. Сейчас в копилке "Байера" 73 очка, а у коллектива Томаса Тухеля набралось 60 баллов.

Тем временем "фармацевты" после успеха над "Хоффенхаймом" продлили свою серию без поражений до 39 игр. Здесь стоит отметить, что команда Алонсо проигрывала в последний раз 27 мая 2023 года, когда уступила "Бохуму" (0:3) в заключительном матче прошлого сезона.

С того момента "леверкузенцы" выиграли 34 раза и пять поединков сыграли вничью в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Европы.

Футбол Лидер Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 12:05

Фото: Instagram/Bayer04fussball

Вдобавок ко всему, хорошей новостью на днях порадовал главный тренер "аптекарей", испанский специалист Хаби Алонсо, который обещал остаться в клубе еще на один сезон.

Следующую игру "Байер" проведет 3 апреля, когда примет "Фортуну" в полуфинале Кубка Германии.

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