Призер чемпионата Казахстана погиб во время военных учений на Каспии

Среди военнослужащих, погибших 24 сентября 2026 года во время учений на Каспийском море в районе Актау, был спортсмен спортивной школы "Жас Батыр" Мангистауской области Сержан Аяпберген, сообщает Zakon.kz.

В спортивной школе уточнили, что Сержан с детства занимался спортом и добивался высоких результатов в самбо и дзюдо на областных, республиканских и международных соревнованиях. Он достойно представлял Мангистаускую область и вносил свой вклад в развитие местного спорта.

Сержан Аяпберген был серебряным призером чемпионата Казахстана по самбо среди младших юношей, серебряным призером Игр СНГ по самбо среди студентов, а также победителем международных и республиканских соревнований по дзюдо. Он имел звание кандидата в мастера спорта.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.

На данный момент известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице.

В Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.