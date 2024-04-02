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Сколько лицензий рассчитывают получить казахстанские борцы на Олимпиаду-2024

Борьба Лицензий Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 14:59 Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
Через две недели в Бишкеке (Кыргызстан) стартует азиатский отборочный турнир по трем видам борьбы. За олимпийские путевки в Париж будут сражаться и казахстанские спортсмены, которые сейчас проводят заключительный этап подготовки, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба НОК, составы на предстоящий турнир в Бишкеке формировались по итогам чемпионата Казахстана, который прошел в феврале 2024 года. Победителям в олимпийских весовых категориях была предоставлена возможность квалифицироваться на игры через азиатский отбор.

На сегодняшний день у Казахстана только две квоты в Париж. Их авторами стали Нурсултан Турсынов (греко-римская борьба, до 87 кг) и Азамат Даулетбеков (вольная борьба, до 86 кг). Так что большую часть лицензий наши борцы планируют взять именно на ковре Бишкека.

Борьба Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 14:59

Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling

Сборная Казахстана по женской борьбе в данный момент проводит учебно-тренировочный сбор в Таразе, который завершится 11 апреля. Затем спортсменки отправятся в Бишкек, где будут завершать свою длительную подготовку.

"Сейчас команда готовится и к отбору, и к чемпионату Азии, который пройдет в Бишкеке. На ЧА выступят победители чемпионата Казахстана в неолимпийских весовых категориях и вторые номера в олимпийских. Те, кто выступит на отборочном турнире, поедут на место проведения соревнований на неделю раньше, чтобы пройти акклиматизацию, поработать с личными тренерами над тактическими элементами. Наша задача – завоевать две лицензии, все покажет ковер".Главный тренер женской сборной РК по борьбе Кайрат Сагадиев

Состав команды Казахстана по женской борьбе на лицензионный турнир выглядит так:

  • до 50 кг – Лаура Ганикызы;
  • до 53 кг – Жулдыз Ишимова;
  • до 57 кг – Эмма Тисина;
  • до 62 кг – Ирина Кузнецова;
  • до 68 кг – Елена Шалыгина;
  • до 76 кг – Жамиля Бакбергенова.

Борьба Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 14:59

Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling

В подготовке наших борцов греко-римского стиля наступил недельный перерыв, после чего они вновь соберутся в Центре олимпийской подготовки 7 апреля.

"На данный момент у команды есть только одна квота, которую принес Нурсултан Турсынов. Сейчас он тренируется в Новосибирске (Россия). Работает по индивидуальному плану. С ним рядом готовится Евгений Поливадов. С парнями работает личный тренер и спарринг-партнеры. С ними тренируются сильнейшие борцы России. Поэтому этот выезд пойдет им на пользу. Уровень борцов, участвующих в лицензионном турнире, высокий. Все тренируются, обходимся без травм и без каких-либо других проблем. 21 апреля уже выйдем на ковер. Хочу, чтобы все парни завоевали лицензии".Главный тренер сборной РК по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко

На ковре Бишкека честь страны будут защищать:

  • до 60 кг – Айдос Султангали;
  • до 67 кг – Мейржан Шермаханбет;
  • до 77 кг – Демеу Жадраев;
  • до 97 кг – Олжас Сырлыбай;
  • до 130 кг – Алимхан Сыздыков.

Что касается казахстанской сборной по вольной борьбе, то часть команды готовится к предстоящим турнирам в Осетии (России). Перед отъездом в Бишкек "вольники" проведут еще один сбор.

"Подготовка в данный момент интенсивная. Сейчас в Осетии тренируются Нуркожа Кайпанов, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Ризабек Айтмухан и Азамат Даулетбеков. Перед отъездом в Кыргызстан у нас будут еще сборы, после чего отправимся на турнир. Останется в итоге только показать то, на что мы способны на ковре. Фактически планируем получить две лицензии. Но мы не спешим делать прогнозы, все покажет время". Главный тренер сборной РК по вольной борьбе Мадияр Курамысов

Состав команды Казахстана по вольной борьбе:

  • до 57 кг – Ерасыл Мухтарулы;
  • до 65 кг – Маис Алиев;
  • до 74 кг – Нуркожа Кайпанов;
  • до 97 кг – Алишер Ергали;
  • до 125 кг – Юсуп Батырмурзаев.

Азиатский региональный отборочный турнир по трем видам борьбы пройдет в столице Кыргызстана с 19 по 21 апреля.

Пока казахстанские палуаны готовятся завоевать олимпийские лицензии, наши боксеры практически достигли своих целей для поездки в Париж и сейчас думают, как заработать почти полмиллиона долларов призовых на французском ринге летом этого года.

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