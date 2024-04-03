Месси возобновил тренировки в составе "Интер Майами"

Лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси после недавней травмы снова начал тренироваться в общей группе перед игрой с "Монтерреем" в Кубке КОНКАКАФ, сообщает Zakon.kz.

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Однако участие аргентинца в матче с мексиканским "Монтерреем" в Кубке чемпионов КОНКАКАФ стоит под вопросом. Наставник клуба из Майами Херардо Мартино подтвердил данную информацию, добавив, что выход на поле Месси будет зависеть от его кондиции непосредственно перед игрой. В марте форвард не поехал в сборную Аргентины из-за травмы.

"Лео возобновил тренировки. У нас есть еще сутки, чтобы решить его вопрос. Для нас важная игра с мексиканцами, но мы должны учесть, что не можем подвергать риску наших игроков. Чуть позже определим, как будет лучше для Лео, и затем примем правильное решение. В последние пару недель мы сталкивались с различными ситуациями, но надеемся, что сыграем хорошо, несмотря на потери. Месси – игрок, способный многое изменить. Если он будет играть, мы будем наслаждаться игрой еще больше". Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино

В свою очередь наставник "Монтеррея" Фернандо Ортис не скрывает, что присутствие Месси на поле сильно осложнит задачу его команде.

"Меня беспокоит не только Месси, но и вся звездная команда "Интера". Это очень интересная команда, они дошли до того же раунда, что и мы. У них есть Лео, по моему мнению, он лучший игрок всех поколений. Моя команда знает, что это за соперник. Я не думаю, что мы фавориты. Это будет равная игра, которую можно определить в деталях. Пока не знаю, будет Месси играть или нет, это будет определяющим фактором, но я верю своим игрокам". Главный тренер "Монтеррея" Фернандо Ортис

Месси может вернуться на поле впервые с 13 марта, когда он был вынужден покинуть поле после 50 минут игры в Кубке чемпионов со счетом 3:1 над "Нэшвиллом".

После того матча 36-летний футболист выбыл из состава сборной Аргентины из-за травмы правого подколенного сухожилия. Далее аргентинец в качестве зрителя наблюдал за играми своих одноклубников.



2 апреля Месси снова воссоединился с товарищами по команде в одном из тренировочных процессов.

Первый матч между "Интер Майами" и "Монтеррей" в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ пройдет во Флориде 4 апреля, начало – в 05:00 по казахстанскому времени. Ответная игра состоится 11 апреля на мексиканской земле.