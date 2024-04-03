Профессиональный велосипедист спас лошадь от столкновения с пелотоном

Во время бельгийского велозабега Arden Challenge произошел случай, когда лошадь внезапно выбежала на трассу и сопровождала пелотон. Благодаря усилиям гонщика Ларса Дэниэлса животное было остановлено, сообщает Zakon.kz.

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Этот инцидент произошел менее чем за 10 км до финиша, когда лошадь внезапно появилась на дороге. Единственным, кто резко отреагировал на эту ситуацию, стал молодой гонщик Ларс Дэниэлс, который пожертвовал своим шансом финишировать на высокой позиции. Профессиональный велосипедист схватил животное за узду и увел в сторону от места прохождения гонки, чтобы никто не пострадал.

Благодаря своему поступку на том этапе Ларс финишировал 93-м с опозданием от группы лидеров более чем на три минуты.

"В тот момент думал, как поступить? Если лошадь продолжит скакать дальше и будет сбита технической машиной, ущерб будет колоссальным. Я решился ехать рядом с ней, попытаться успокоить ее. Схватил за узду и затормозил, чтобы остановить лошадь. Вскоре подъехал полицейский на мотоцикле, который увел животное". велогонщик Ларс Даниэлс

Велогонщик добавил, что у него есть некоторый опыт работы с лошадьми, так как в детстве он занимался в школе верховой езды. И сейчас, когда есть свободное время, Ларс увлекается конкуром.

Там же в Европе, но уже среди профессионалов высокого ранга, в эти дни проводится "Тур Страны Басков-2024" с участием гонщиков Astana Qazaqstan Team.

2 апреля на втором месте подиума оказался итальянец "Астаны" Самуэле Баттистелла, который немного уступил на спринтерском финише второго этапа.