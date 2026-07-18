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События

Казахстанский полицейский спас ребенка, оказавшегося под копытами лошадей – видео

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 11:27 Фото: скриншот видео
Во время конных скачек, посвященных 90-летию района Беимбета Майлина в Костанайской области, произошел опасный инцидент: ребенок упал с лошади и оказался прямо на пути несущегося табуна, сообщает Zakon.kz.

Сержант полиции конвойной службы Дастан Дарибай, обеспечивавший общественный порядок на мероприятии, мгновенно оценил ситуацию. Он выбежал на поле, поднял мальчика на руки и вынес его из опасной зоны за считанные секунды до того, как мимо пронеслись лошади.

После спасения ребенка передали бригаде скорой помощи. По предварительным данным, серьезных травм он не получил.

Благодаря решительным и своевременным действиям полицейского удалось предотвратить возможную трагедию, отметили в Департаменте полиции Костанайской области.

Ранее правительство наделило МВД новыми функциями.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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