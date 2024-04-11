"Металлург" – "Автомобилист": возвращение интриги в Кубке Гагарина

"Металлург" – "Автомобилист". 11 апреля, 19:00 (время Астаны)





"Автомобилист" все же смог сравнять счет в противостоянии с "Магниткой" и уравнял шансы команд на выход в финал Кубка Гагарина, где своего соперника уже ждет ярославский "Локомотив".





В четвертом матче серии, который прошел в 9 апреля в Екатеринбурге, хозяева обыграли соперника со счетом 5:3. Причем подопечные Николая Заварухина отыгрались с 0:3.





"Автомобилист" провалил самое начало матча, позволив гостям уже к восьмой минуте забросить три шайбы. Это могло бы стать разгромным поражением, но команда перехватила нити игры, отличившись в каждом из периодов.





Более того, при счете 3:3 четвертый и пятый гол в ворота "Магнитки" были забиты за семь минут и за одну секунду до финальной сирены. А ведь гости могли перевести игру в овертайм и вытащить эту встречу. Но клуб из Екатеринбурга еще раз доказал, что немного закрытый стиль игры на контратаках, за который его часто критикуют, может быть куда результативнее, чем агрессивная и более открытая манера соперника.





Напомним, что розыгрыш серии идет до четырех побед. И теперь между командами ничья – 2:2. Ранее "Металлург" дважды выходил вперед, а "Автомобилист" его догонял. И однозначно сказать, какая из команд поведет на этот раз, теперь и вовсе затруднительно.





Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске. На этот раз подопечные Андрея Разина должны в полной мере использовать преимущество домашнего льда. Главное, после мощных атак в начале встречи, когда они традиционно давят соперника, не терять концентрации по ходу матча. В Екатеринбурге "Автомобилист" подгоняли свои болельщики, а по факту хоккеисты "Магнитки" почти в два раза перебросали соперника, хоть и не были так точны.





Однозначно, на стороне уральцев психологическое преимущество. Во-первых, изначально на них никто так далеко не ставил. А команда впервые в истории дошла до полуфинала. Еще больше куража добавила домашняя победа, которая не просто сравняла счет в серии, но и была совсем не рядовой. "Автомобилист" показал, что может вытаскивать практически проигранные матчи, причем сопернику нельзя расслабляться даже за секунду до окончания встречи. Уверенности придал вернувшийся в строй канадец с казахстанским паспортом Кертис Волк, который в первом матче серии получил травму лица.





При этом на "Магнитку" не может не давить факт, что в предыдущем матче она растратила такое большое преимущество. Нанеся 41 бросок против 24 у соперника, "лисы" пропустили, напротив, почти в два раза больше. Причем даже не в меньшинстве, а при игре в равных составах. И то счет мог бы быть и более разгромным, если бы не мастерство вратаря Ильи Набокова.





По традиции команды во время плей-офф скрывают новости о травмах хоккеистов, если они не очевидны. Известно только, что у "Автомобилиста" не сыграет Владислав Кузнецов. У "Магнитки" же официально лазарет пуст.





Напомним, что битва этих команд представляет особый интерес для казахстанских болельщиков, так как в составе обеих команд есть представители национальной сборной Казахстана: Кертис Волк и Джесси Блэкер (оба – "Автомобилист"), Никита Михайлис, Павел Акользин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Максим Мухометов (все – "Металлург").









Хороший коэффициент предлагается на победу клуба из Магнитогорска ровно в один гол – 5.2.

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