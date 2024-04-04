ПСЖ установил рекорд благодаря Мбаппе

Футбольный клуб Пари Сен-Жермен в 20-й раз вышел в финал Кубка Франции, что является рекордом. 3 апреля "парижане" в полуфинале турнира обыграли команду "Ренн" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Победу ПСЖ на "Парк де Пренс" принес единственный мяч в исполнении лидера команды Килиана Мбаппе, который отличился на исходе первого тайма.





Теперь подопечные Луиса Энрике сыграют в решающем поединке Кубка Франции.

"Был трудный первый тайм, но мы полностью доминировали в игре. Мы не создавали много моментов. Нам назначили пенальти, но я думаю, что первый тайм позволил нам усложнить игру "Ренну" во втором тайме и выиграть матч. Кубки в любой стране особенно важны, и это было одной из наших целей с начала сезона. Команда была очень хороша на протяжении всего турнира". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Парижский коллектив по кубковым финалам улучшил достижение "Марселя", у которого 19 решающих встреч.

20 - Le Paris SG s’est qualifié pour sa 20e finale de Coupe de France, désormais le seul plus haut total devant Marseille (19). Depuis la 1re saison du club en 1970/71, le PSG compte 11 finales de plus que toute autre équipe (9 pour l’OM). Spécialiste. pic.twitter.com/qh7cLiEYyG — OptaJean (@OptaJean) April 3, 2024

В финале Кубка Франции-2024 команда Мбаппе сыграет с "Лионом". Эта игра пройдет 25 мая на стадионе "Пьер-Моруа".

ПСЖ одна из немногих европейских клубов, которая сейчас сражается на трех фронтах. Как в случае, что демонстрирует немецкий "Байер", французская дружина практически в шаге от Кубкового трофея и золотых медалей Лиги 1.

Разница между клубами в том, что в еврокубках они играют в двух турнирах. "Байер" показывает себя в Лиге Европы, а ПСЖ находится на пути к полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА.