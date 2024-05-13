Прощальный матч Мбаппе за ПСЖ обернулся поражением
Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!
Независимо от этого домашнего поражения в заключительном туре Лиги 1 ПСЖ уже давно обеспечил себе титул чемпиона Франции. И все же Килиан Мбаппе отметился голом в своем прощальном матче, открыв счет на 8-й минуте.
А далее уже радовались футболисты гостевой команды. Три мяча в свой актив записали Тейс Даллинга, Янн Гбоо и Франу Магри.
Как известно, "Пари Сен-Жермен" досрочно выиграл внутренний чемпионат за три тура до конца турнира.
После неудачи с "Тулузой" команда Луиса Энрике отпраздновала чемпионский титул, выставив напоказ все свои 50 трофеев на родной арене.
🏆 Champions de France 2023/2024 ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2024
✨ #𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐬𝐄𝐭𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 | @qatarairways pic.twitter.com/cOjqJ9kZtx
К данному часу в активе ПСЖ: 12 чемпионств в Лиге 1, Лиге 2 (1), Кубок Франции (14), Кубок лиги (9), Суперкубок Франции (12), Кубок кубков (1) и Кубок Интертото (1).
Матч с "Тулузой" стал последней игрой для Килиана Мбаппе во французском первенстве, он покидает клуб и вскоре наденет майку мадридского "Реала".