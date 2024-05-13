Прощальный матч Мбаппе за ПСЖ обернулся поражением

12 мая на стадионе "Парк де Пренс" прошел поединок чемпионата Франции, где клуб "Пари Сен-Жермен" уступил "Тулузе" со счетом 1:3. Это был последний матч лидера "парижан" Килиана Мбаппе за свою команду, сообщает Zakon.kz.

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Независимо от этого домашнего поражения в заключительном туре Лиги 1 ПСЖ уже давно обеспечил себе титул чемпиона Франции. И все же Килиан Мбаппе отметился голом в своем прощальном матче, открыв счет на 8-й минуте.

А далее уже радовались футболисты гостевой команды. Три мяча в свой актив записали Тейс Даллинга, Янн Гбоо и Франу Магри.





Как известно, "Пари Сен-Жермен" досрочно выиграл внутренний чемпионат за три тура до конца турнира.

После неудачи с "Тулузой" команда Луиса Энрике отпраздновала чемпионский титул, выставив напоказ все свои 50 трофеев на родной арене.

К данному часу в активе ПСЖ: 12 чемпионств в Лиге 1, Лиге 2 (1), Кубок Франции (14), Кубок лиги (9), Суперкубок Франции (12), Кубок кубков (1) и Кубок Интертото (1).



Матч с "Тулузой" стал последней игрой для Килиана Мбаппе во французском первенстве, он покидает клуб и вскоре наденет майку мадридского "Реала".

