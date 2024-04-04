"Байер" вышел в финал Кубка Германии с рекордом в 40 матчей

Немецкий футбольный клуб "Байер" продолжает успешное шествие на европейской арене, не проигрывая никому на протяжении 40 игр. 3 апреля команда Хаби Алонсо пробилась в финал Кубка Германии, сообщает Zakon.kz.

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Накануне "аптекари" на стадии полуфинала престижного турнира легко расправились с клубом "Фортуна" – 4:0. Тем самым, футболисты "Байера" одержали 35-ую победу в 40 матчах текущего сезона, из них пять ничьих, и ни одного поражения.

Стоит отметить, что в последний раз подопечные Алонсо проигрывали в мае 2023 года, когда уступили "Бохуму" – 0:3.

Фото: Instagram/Bayer04fussball

Удачную серию клуба из Леверкузена специалисты связывают с его наставником, 42-летним испанцем Хаби Алонсо, который ведет свою команду к историческому и дебютному чемпионству в Бундеслиге.

"Байер" сейчас идет на рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории ведущих первенств Европы – 40 матчей без поражений. Лучшим здесь является туринский "Ювентус" (42).

Теперь "леверкузенцы" в пятый раз в своей истории сыграют на решающей стадии Кубка Германии, где их ждет представитель Первой Бундеслиги – "Кайзерслаутерн". Финальный поединок пройдет 25 мая в Берлине.

Также стоит подчеркнуть, что "Байер" кроме двух трофеев у себя на Родине, претендует на титул в Лиге Европы УЕФА. Там они сразятся с английским "Вест Хэм Юнайтед", первый матч 1/4 финала состоится 12 апреля.