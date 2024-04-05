Штангист из Казахстана победил на Кубке мира по тяжелой атлетике в Таиланде

5 апреля казахстанец Сергей Петрович стал победителем группы "С" лицензионного Кубка мира по тяжелой атлетике в Пхукете, сообщает Zakon.kz.

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Он является единственным оставшимся претендентом от Казахстана на олимпийскую путевку, поэтому его выступление привлекло особо пристальное внимание болельщиков. В рывке Сергей показал наилучший результат среди участников данной группы – 167 кг. В толчке он набрал 196 кг, тем самым в сумме двоеборья поднял 363 кг. Это стало повторением лучшего результата прошлого года.

На втором месте в группе – кубинец Олфидес Саес (160 +200 кг). Третье – у спортсмена из Кыргызстана Эмиля Молдодосова (160+187).

"Сергей выложился на все 100 процентов и выиграл группу. Однако не стоит забывать, что 6 апреля будут выступать другие участники этой весовой категории. Основные конкуренты – спортсмены из Южной Кореи и Ирана". Главный тренер мужской НСК РК по тяжелой атлетике Даурен Бекмуханбетов

В этот же день казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайл-могулу в Италии.