Штангист из Казахстана победил на Кубке мира по тяжелой атлетике в Таиланде
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Он является единственным оставшимся претендентом от Казахстана на олимпийскую путевку, поэтому его выступление привлекло особо пристальное внимание болельщиков. В рывке Сергей показал наилучший результат среди участников данной группы – 167 кг. В толчке он набрал 196 кг, тем самым в сумме двоеборья поднял 363 кг. Это стало повторением лучшего результата прошлого года.
На втором месте в группе – кубинец Олфидес Саес (160 +200 кг). Третье – у спортсмена из Кыргызстана Эмиля Молдодосова (160+187).
"Сергей выложился на все 100 процентов и выиграл группу. Однако не стоит забывать, что 6 апреля будут выступать другие участники этой весовой категории. Основные конкуренты – спортсмены из Южной Кореи и Ирана".Главный тренер мужской НСК РК по тяжелой атлетике Даурен Бекмуханбетов
В этот же день казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайл-могулу в Италии.