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Штангист из Казахстана выиграл на Кубке мира по тяжелой атлетике в Тайланде

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 03:29 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
5 апреля казахстанец Сергей Петрович стал победителем группы "С" лицензионного Кубка мира по тяжелой атлетике в Пхукете, сообщает Zakon.kz.

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Он является единственным оставшимся претендентом от Казахстана на олимпийскую путевку, поэтому его выступление привлекло особо пристальное внимание болельщиков. В рывке Сергей показал наилучший результат среди участников данной группы – 167 кг. В толчке он набрал 196 кг, тем самым, в сумме двоеборья поднял 363 кг. Это стало повторением лучшего результата прошлого года.

На втором место в группе – кубинец Олфидес Саес (160 +200 кг). Третье – у спортсмена из Кыргызстана Эмиля Молдодосова (160+187).

В этот же день казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайл-могулу в Италии.

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