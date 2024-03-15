Англия делегировала больше всех своих представителей в еврокубки

Пять клубов английской Премьер-лиги сыграют на стадии четвертьфиналов трех еврокубков нынешнего сезона. На втором месте – итальянский чемпионат, у них четыре команды. Третью строчку делят Ла Лига и Бундеслига (по три коллектива), сообщает Zakon.kz.

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15 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка трех клубных турниров УЕФА. И перед этой процедурой составлен список команд из разных европейских первенств, которые вступят в борьбу за три трофея.

Согласно этим данным, в четвертьфиналах примут участие пять английских клубов: "Манчестер Сити" и "Арсенал" в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" и "Вест Хэм" в Лиге Европы, "Астон Вилла" в Лиге конференций.

От Италии на стадии 1/4 финала еврокубков выступят четыре коллектива: "Милан", "Аталанта" и "Рома" – в Лиге Европы, а "Фиорентина" – в Лиге конференций.





Фото: Instagram/realmadrid

Честь Испании в четвертьфиналах нынешнего евросезона будут защищать три клуба, и все они будут играть в Лиге чемпионов: "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

Германия также делегировала трех своих участников: "Бавария" и "Боруссия" –в Лиге чемпионов, а "Байер" покажет себя в Лиге Европы.





Фото: Instagram/psg

Марку Лиги 1 будут представлять три дружины: ПСЖ – в ЛЧ, "Марсель" – в ЛЕ и "Лилль" – в ЛК.



Жеребьевка матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций пройдет в штаб-квартире УЕФА 15 марта. Начало всей процедуры – в 16:00 по казахстанскому времени.

Здесь нужно отметить, что английский ФК "Арсенал" впервые примет участие в этой жеребьевке за последние 14 лет. "Канониры" ныне являются лидерами английского чемпионата.