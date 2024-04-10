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Лига Чемпионов: кто в среду 10 апреля стал победителями матчей 1/4 финала

Лига Чемпионов: кто в среду 10 апреля стал победителями матчей 1/4 финала, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 02:57 Фото: Twitter.com/ChampionsLeague
10 апреля закончились матчи второго дня 1/4 финала Лиги чемпионов. "Барселона" обыграла в Париже "ПСЖ" со счетом 3:2, а в другой игре мадридский "Атлетико" одолел дортмундскую "Боруссию" – 2:1, сообщает Zakon.kz

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На 37-й минуте нападающий "Барселоны" Рафинья открыл счёт в матче. В начале второго тайма форвард парижан Усман Дембеле восстановил равновесие. Спустя пару минут португалец Витинья вывел "ПСЖ" вперёд. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль и сделал счёт ничейным. На 77-й минуте защитник Андреас Кристенсен забил третий мяч и принёс победу каталонской команде на выезде.

Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.

В матче "Атлетико" - "Боруссия" (Дортмунд), на пятой минуте счет открыл полузащитник "Атлетико" Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с передачи нападающего Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча нападающий "Боруссии" Себастьен Аллер сократил отставание в счёте до одного мяча.

Ответный матч пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде.

Ранее сообщалось, что борьба за путевки в полуфинал Лиги чемпионов продолжается.

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