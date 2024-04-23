ХК "Металлург" осталось сделать один шаг для завоевания Кубка Гагарина

22 апреля состоялся третий матч финальной серии Кубка Гагарина между "Локомотивом" и "Металлургом", где победу в овертайме одержали хоккеисты из Магнитогорска со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Благодаря третьему подряд успеху в нынешней финальной серии плей-офф КХЛ, подопечные Андрея Разина очень близки, чтобы завоевать трофей. Для того, чтобы осуществить эту задачу команда казахстанца Никиты Михайлиса должна обыграть соперника еще один раз на их же поле.

А пока счет в данной серии 3-0 в пользу "Магнитки". Авторами победных шайб в составе гостей в последней игре стали Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. Хозяева льда смогли ответить только один раз, отличился Георгий Иванов.

Четвертая встреча финального противостояния пройдет в Ярославле 24 апреля. Начало в 21:00 по казахстанскому времени.

"Ребята проявили характер. Когда было тяжело не запаниковали, самое главное. Шаг сделали. Сейчас главное – это восстановиться и еще один шаг сделать. С победой". Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин

Казахстанские болельщики хоккея с нетерпением будут ждать начало 4-го поединка и болеть за "Магнитку", так как в составе этого клуба выступают три наших игрока – Никита Михайлис, Валерий Орехов и Максим Мухаметов.

"Впереди самая важная победа, к которой шли весь сезон. У нас хорошая команда, хорошо действуем в атаке и обороне. Поэтому для нас это не удивление. Мы должны подстраивать Ярославль под наш хоккей, так что все по плану. Потеряли капитана, лидера, пришлось перестроиться. Он психологически помогает нам в роли тренера, поэтому все хорошо. Три уроженца Казахстана играют в финале. Думаю, это толчок для развития и успех для нас лично. Большой шаг для меня, как для игрока, получать много игрового времени в финале и выдерживать такие эмоциональные нагрузки". Игрок ХК "Металлург" Валерий Орехов

Если команда Андрей Разина выиграет и 4-ую игру подряд, то станет обладателем Кубка Гагарина, как и три воспитанника казахстанского хоккея.

Для "Металлурга" светит третий трофей в их истории. Ранее они становились победителями два раза (2014, 2016).

Действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА вылетел сразу в первом раунде плей-офф.