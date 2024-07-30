Корабли с патриотами: дизайнеры восхитились формой сборной Казахстана на Олимпиаде

Весь мир пристально следит за Олимпиадой в Париже. Большое внимание зрители придают и форме спортсменов из разных стран. Zakon.kz узнал, что о ней думают казахстанские модельеры.

Еще до открытия Олимпиады в соцсетях горячо обсуждали самые стильные формы стран-участников. Фаворитами аудитории оказались Монголия, Гаити и Чехия. В костюмах представителей этих стран искусно передается национальная идентичность.

Несмотря на то, что казахстанскую форму презентовали еще до соревнований, соотечественники с замиранием сердца ждали парада, чтобы воочию оценить, как наряд сидит на наших звездах спорта. Одной из таких зрителей оказалась дизайнер из Алматы Ая Нуркенова.

По реке Сене один за другим сменялись корабли с патриотами. Они примерили на себя самые разные образы, фасоны и оттенки. В этот раз большинство создателей красоты отдали предпочтение белому цвету. Вместо спортивок неожиданно участники демонстрировали классику: шляпы, деловые костюмы и туфли. Хотя такие страны, как Бурунди, Кот-д'Ивуар и Гана сумели наглядно продемонстрировать свою национальную одежду. А были и те, кто ярко заявил о себе. К примеру, огромный корабль с 315 канадцами и 383 испанцами, обе команды были в красно-розовых бомберах.

Казахстанцы сумели смиксовать все увиденное. 80 спортсменов на торжестве появились в парадной форме. Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова выглядели по-особенному. Парень был в головном уборе бөрік, в элегантном приталенном однобортном сюртуке до колен с эполетами и вышитым национальным орнаментом. На поясе брюк и по бокам также выбит национальный орнамент. Девушка надела вечернее платье с завышенной талией фасона "Русалка" с длинным рукавом. Шарм к образу прибавляет вытянутый шлейф и колье-воротник. В качестве украшения она выбрала шекелік.

Остальные ребята – единственные, кто предстал в галстуках с надписью Paris 2024. На них была белая рубашка и темно-синий пиджак с укороченными рукавами. Девушки в белой юбке, а парни в белых брюках.

Орнаменты на форме многозначные:

мүйіз (рога) – символизирует силу, мужество и защиту. Рога часто ассоциируются с животными, обладающими могуществом, такими как буйвол и олень.

– символизирует силу, мужество и защиту. Рога часто ассоциируются с животными, обладающими могуществом, такими как буйвол и олень. қос мүйіз (двойной рог) – этот орнамент может иметь двойное значение силы и защиты, усиливая символику рогов. Он также может указывать на внутреннее единство и гармонию;

– этот орнамент может иметь двойное значение силы и защиты, усиливая символику рогов. Он также может указывать на внутреннее единство и гармонию; қаз мойын (гусиная шея) – гусиная шея может интерпретироваться как символ гибкости, ловкости и грации, что крайне необходимо спортсменам.

В целом комплект формы состоит из 30 единиц одежды и аксессуаров. Есть еще парадно-спортивный костюм. В нем победители и призеры поднимаются на пьедестал. Это спортивный костюм из синей олимпийки, сине-белой футболки и белых штанов. На верхней одежде бросается в глаза птица. Это беркут, символизирующий смелость, мужественность, хваткость и величественность казахского народа. Как известно, для нашей страны охота с беркутом – драгоценное наследие предков, традиции и благородное искусство. Это и передает принт.

Также для ношения во внесоревновательные дни предусмотрен спортивный костюм. У женщин – это голубая олимпийка, синие штаны, а у мужчин – белая олимпийка, синие штаны.

Для жаркой погоды подготовлен этот же вариант с футболкой и шортами.

Дизайн одежды нашей сборной был утвержден специальной комиссией, в состав которой вошли олимпийские чемпионы, представители СМИ и общественные деятели.

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"Пять часов церемонии открытия и 205 команд – это было невероятно. Для спортсменов главное в одежде – удобство. Дизайнеры, безусловно, выложились. Неплохо смотрелась в кадре наша команда. Орнамент для нас несет глубокое значение, придает жизненную силу. Помимо цвета и паттерна, где они, бесспорно, порезвились в хорошем смысле, в восторге от формы Монако, США. Ральф Лорен с 2008 года официальный дизайнер сборной США, а я его поклонница. Хочу отметить меловый total-образ азербайджанской команды, на фоне которого ярко смотрелся триколор флага". Ая Нуркенова

К этому часу в медальной таблице Олимпиады 2024 года Казахстан находится на 12-м месте. У сборной нашей страны одно "золото" и две "бронзы". В тройке сильнейших стран Япония, Франция и Китай.