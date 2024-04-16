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Три казахстанских хоккеиста сыграют в финале Кубка Гагарина – 2024

Хоккей Финал Кубка Гагарина , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:09 Фото: Instagram/hcmetallurg
15 апреля хоккейный клуб "Металлург", в составе которого играют три казахстанца, обыграл "Автомобилист" со счетом 3:2 в седьмом матче серии полуфинала Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым в решающих поединках нынешнего финала Кубка Гагарина на лед выйдут хоккеисты сборной Казахстана: Никита Михайпис, Валерий Орехов и Максим Мухаметов. Казахстанская тройка попробует помочь в своей команде завоевать третий трофей в истории "Магнитки".  


Коллектив из Магнитогорска сыграет в финале плей-офф КХЛ в пятый раз. Ранее "Магнитка" два раза брала Кубок Гагарина (2014, 2016).

Теперь клуб трех казахстанцев в решающей серии встретится с "Локомотивом" из Ярославля.

"Поздравляю "Металлург" с пятым финалом Кубка Гагарина и завоеванием Кубка победителей Восточной конференции. Серия с "Автомобилистом" стала настоящим украшением плей-офф нынешнего сезона. Андрей Разин проделал отличную работу в этом сезоне, выйдя в свой первый финал. Перекрестный плей-офф оправдал себя, мы получили увлекательные серии, а теперь нас ждет классическое противостояние Запада и Востока".Президент КХЛ Алексей Морозов

Стоит подчеркнуть, что "Металлург" и "Автомобилист" установили историческое достижение в седьмой игре, побив рекорд полуфиналов Кубка Гагарина по числу шайб – 40. Прежнее достижение (37 голов) было зафиксировано в сезоне-2010/11.

Лидер сборной Казахстана, форвард Никита Михайлис, после победной шайбы в четвертьфинале против "Спартака" пока бережет свои силы. Его фанаты надеются увидеть его во всей красе в финальных играх против "железнодорожников". 

Заключительная серия начнется 18 апреля в Магнитогорске на домашней арене "Металлурга". Начало в 19:00 по казахстанскому времени.

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