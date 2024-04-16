В список лучших снайперов АПЛ сенсационно ворвался 21-летний футболист

16 апреля состоялся заключительный матч 33-го тура чемпионата АПЛ, где "Челси" разгромил "Эвертон" – 6:0. В этой игре полузащитник "лондонцев" Коул Палмер оформил покер и стремительно взлетел в списке лучших бомбардиров английского первенства с активом в 20 мячей, сообщает Zakon.kz.

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В домашней игре против "Эвертона" 21-летний Палмер забил четыре мяча и сравнялся с Эрлингом Холандом ("МанСити") в состязании снайперов АПЛ, у обоих по 20 голов. А по системе "гол+пас" Коул набрал 29 (20+9) очков и также делит первую строчку с Олли Уоткинсом ("Астон Вилла").

Необходимо заметить, что Коул Палмер также стал лучшим бомбардиром "аристократов". В течение последнего месяца молодой футболист отличился 11 забитыми голами, среди которых хет-трик в ворота "Манчестер Юнайтед".

Голевая феерия от Палмера позволила "Челси" продлить свою серию без поражений до восьми матчей. Коллектив Маурисио Почеттино в последний раз проигрывал 25 февраля, когда уступил "Ливерпулю" – 0:1. И с того момента лондонская дружина одержала пять побед и три игры свела к ничьей.

Теперь в ближайшее время команду "синих" ждут непростые матчи. 20 апреля "Челси" встретятся с "Манчестер Сити" в Кубке Англии, а 23 числа их ждет дерби с "Арсеналом" в чемпионате АПЛ.

Команда Почеттино расположилась на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков после 31 встречи.