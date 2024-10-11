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Коул Палмер объявлен лучшим футболистом сентября в АПЛ

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 17:08 Фото: Instagram/chelseafc
Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер признан лучшим игроком прошедшего месяца в английском первенстве. В активе футболиста пять голов и одна передача в четырех матчах сентября, сообщает Zakon.kz.

22-летний полузащитник "аристократов" за сентябрь забил пять мячей и оформил один результативный ассист в 4-х играх.

Его звездные минуты прошли в поединке с "Брайтоном", когда он в течение 20 минут первого тайма четыре раза поразил ворота соперника.


Благодаря этому покеру лидер "Челси" установил новый рекорд АПЛ.

Эта не первый раз, когда Палмер получает награду игрока месяца, до этого он был премирован весной этого года.

Был шанс у казахстанских любителей футбола вживую увидеть Коула Палмера на встрече "Челси" с "Астаной" в Лиге конференций УЕФА. 

Однако лондонский коллектив не включил молодого футболиста сборной Англии в заявку своей команды на данный еврокубок.

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