Коул Палмер объявлен лучшим футболистом сентября в АПЛ

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер признан лучшим игроком прошедшего месяца в английском первенстве. В активе футболиста пять голов и одна передача в четырех матчах сентября, сообщает Zakon.kz.

22-летний полузащитник "аристократов" за сентябрь забил пять мячей и оформил один результативный ассист в 4-х играх.

Его звездные минуты прошли в поединке с "Брайтоном", когда он в течение 20 минут первого тайма четыре раза поразил ворота соперника .





Благодаря этому покеру лидер "Челси" установил новый рекорд АПЛ.

Эта не первый раз, когда Палмер получает награду игрока месяца, до этого он был премирован весной этого года.

Был шанс у казахстанских любителей футбола вживую увидеть Коула Палмера на встрече "Челси" с "Астаной" в Лиге конференций УЕФА.

Однако лондонский коллектив не включил молодого футболиста сборной Англии в заявку своей команды на данный еврокубок.