Власти Леверкузена хотят назвать одну из улиц в честь тренера Алонсо

После исторического чемпионства в Бундеслиге футбольного клуба "Байер" местные власти планируют увековечить имя главного тренера Хаби Алонсо. Улицу, площадь или переулок в окрестностях стадиона "Байер" хотят переименовать в честь испанского специалиста, сообщает Zakon.kz.

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Празднование дебютного чемпионства ФК "Байер" на улицах Леверкузена продолжается до сих пор, что не осталось без внимания городских властей. Как информирует Der Spiegel, администрация Леверкузена хочет присвоить Хаби Алонсо статус почетного гражданина города. И вдобавок одну из улиц или площадей в окрестностях местного стадиона могут назвать в честь испанского тренера.

Однако, как пишет одна из немецких газет, существует обязательное решение совета, запрещающее называть улицы Леверкузена в честь людей. Чтобы изменить это правило, потребуется новое решение городского совета.

"Возможно, еще слишком рано называть улицу в честь Алонсо, стоит подумать об этом не спеша. Чемпионство было совместным достижением, несмотря на то, что тренер является лидером команды. Это стоит обсудить и обдумать, потому что это оказывает положительный эмоциональный эффект на людей. В этом городе нет ничего более объединяющего, чем это чемпионство". Представитель Горсовета Леверкузена Штефан Хеббель

Горсовет Леверкузена примет решение по вопросу о присвоении Хаби Алонсо статуса почетного гражданина города 6 мая.

Несмотря на будущее решение властей, фанаты "Байера" уже самовольно занялись переименованием некоторых улиц Леверкузена. В городе и на стадионе проходит "Алонсомания".

14 апреля ФК "Байер" впервые за 120 лет своего существования завоевал золотые медали Бундеслиги.

Вдобавок ко всему, герой-наставник на праздновании чемпионства высказался о том, что команда не планирует останавливаться на достигнутом. "Байер" в текущем сезоне мечтает еще завоевать два трофея. Если Кубок Германии не так уж далек, там осталось выиграть финальный матч, то в Лиге Европы предстоит сначала пройти английский "Вест Хэм", а затем еще пару раундов перед титулом.