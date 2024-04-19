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Казахстанские гребцы заработали еще одну лицензию на Олимпиаду-2024

Гребля на байдарках и каноэ Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:36 Фото: Instagram/sport_comiteti
Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала вторую олимпийскую лицензию на отборочном Чемпионате Азии в Токио. Ее обладателями стали Маргарита Бровкова и Руфина Искакова, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские спортсменки Маргарита Бровкова и Руфина Искакова выиграли финал соревнований среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров, передает пресс-служба МТС РК.

Гребля на байдарках и каноэ Лицензия Париж, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:36

Фото: Instagram/sport_comiteti

По условиям данных состязаний только победитель финального заплыва получал олимпийскую лицензию. И наши девушки отлично справились с этой задачей.

Теперь в активе казахстанских гребцов две лицензии. Утром 19 апреля олимпийскую квоту завоевали Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.

В итоге на данный момент олимпийская сборная Казахстана имеет в своей копилке 35 лицензий. И это количество может увеличиться к вечеру 19 апреля.

В Бишкеке стартовал отборочный турнир среди борцов, финалисты соревнований получат путевки на Игры в Париж-2024.

Тем временем в Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады.

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