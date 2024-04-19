Сборная Казахстана по гребле добыла третью лицензию в Париж-2024

Продолжают успешное выступление казахстанские гребцы на азиатском отборочном первенстве в Токио (Япония). 19 апреля третью медаль высшего качества, а с ней и лицензию на ОИ-2024, заработали Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла, сообщает Zakon.kz.

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Победителями азиатского первенства в программе МК2 на дистанции 500 метров стали Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла. Помимо "золота", они получили право представлять Казахстан на будущих летних Олимпийских играх в Париже.

Фото: Instagram/qaiyqfederation

Таким образом, 19 апреля на ЧА-2024 шесть казахстанских гребцов завоевали лицензии на поездку во Францию. В этот список вошли следующие спортсмены:

Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.

Мария Бровкова и Руфина Искакова.

Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла.

Между тем количество казахстанских олимпийских лицензий возросло до 36, включая успехи наших гребцов.

Фото: Instagram/sport_comiteti

И это количество может увеличиться к вечеру 19 апреля. В Бишкеке (Кыргызстан) идет отборочный турнир среди борцов вольного стиля, где финалисты соревнований получат путевки на Игры в Париж-2024.

Поездку в столицу Франции могут обеспечить себе наши палуаны Юсуп Батырмурзаев (125 кг) и Алишер Ергали (97кг). Но при условии, если выиграют свои полуфинальные схватки.