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Клуб "Рома" добился впечатляющего успеха в еврокубках

Футбол Четвертьфинал Лиги Европы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:33 Фото: Instagram/drs_kz
Итальянский футбольный клуб "Рома" впервые в своей истории добрался до четвертьфиналов двух еврокубков в четырех сезонах подряд, сообщает Zakon.kz.

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Подобного успеха "римляне" достигли после того, как в ночь на 15 марта обыграли английский "Брайтон" в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух игр – 4:0, 0:1. 

4-годичная удачная серия началась в сезоне-2020/21, когда "желто-красные" дошли до полуфинала Лиги Европы, где проиграли "Манчестер Юнайтед". Два года спустя клуб "Рома" добрался до финала ЛЕ, но снова уступил, их огорчили футболисты испанской "Севильи". 

В сезоне-2021/22 римский коллектив стал победителем Лиги конференций УЕФА, одолев в решающем матче голландский "Фейеноорд" – 1:0. 


Тот трофей "Рома" добилась под руководством наставника Жозе Моуринью, который оставил свой пост по ходу текущего сезона. 

На место португальца в команду пришел местный специалист Даниэле Де Росси. 

Футбол Беспроигрышная серия, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:33

Фото: Instagram/bayer04fussball

Прошедшая ночь 15 марта стала памятной и для немецкого коллектива "Байер", который продлил свою серию без поражений до 37 матчей: 32 победы и 5 ничьих на турнирах различного уровня. Команда Хаби Алонсо победила азербайджанский "Карабах" – 3:2 – в Лиге Европы, при этом уступая 0:2 по ходу встречи.

Также стоит подчеркнуть, что клуб из Леверкузена последний раз проигрывал 27 мая 2023 года. 

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