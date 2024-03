Клуб "Рома" добился впечатляющего успеха в еврокубках

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Подобного успеха "римляне" достигли после того, как в ночь на 15 марта обыграли английский "Брайтон" в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух игр – 4:0, 0:1.

4 - #ASRoma have reached the quarter-finals for four seasons in a row in the major European competitions for the 1st time in their history. Constancy.#UEFAEuropaLeague #BrightonRoma pic.twitter.com/ss7erlPqyQ