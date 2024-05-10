ФК "Аталанта" впервые в истории поборется за еврокубок

В ночь на 10 мая итальянский футбольный клуб "Аталанта" без проблем разобрался с французским "Марселем" (3:0) в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы УЕФА. Благодаря этой победе "Бергамо Кальчо" первый раз сыграет в финале европейского клубного турнира, сообщает Zakon.kz.

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В противоборстве с французами счет в первом тайме открыл нападающий "Аталанты" Адемола Лукман. На старте второй половины игры отличился защитник Маттео Руджери. А уже с финальным свистком арбитра итоговый счет подвел форвард Эль-Билаль Туре.



Тем самым "Аталанта" за 116 лет своего существования впервые получила право сыграть в финале еврокубков. До этого лучшим достижением клуба был полуфинал Кубка Кубков УЕФА в сезоне 1987/88.





Как известно, неделю назад в Марселе французы и итальянцы сыграли вничью – 1:1.



Теперь "Аталанта" в решающем поединке за титул лучшей команды Лиги Европы встретится с немецким "Байером", который в свою очередь установил рекорд европейского футбола.

Финал Лиги Европы-2024 состоится 22 мая на стадионе "Авива" в Дублине.



Победитель этого финального матча получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов за звание обладателя Суперкубка.