Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ФК "Аталанта" впервые в истории поборется за еврокубок

Футбол Финал Лиги Европы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:06 Фото: Instagram/atalantabc
В ночь на 10 мая итальянский футбольный клуб "Аталанта" без проблем разобрался с французским "Марселем" (3:0) в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы УЕФА. Благодаря этой победе "Бергамо Кальчо" первый раз сыграет в финале европейского клубного турнира, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В противоборстве с французами счет в первом тайме открыл нападающий "Аталанты" Адемола Лукман. На старте второй половины игры отличился защитник Маттео Руджери. А уже с финальным свистком арбитра итоговый счет подвел форвард Эль-Билаль Туре. 

Тем самым "Аталанта" за 116 лет своего существования впервые получила право сыграть в финале еврокубков. До этого лучшим достижением клуба был полуфинал Кубка Кубков УЕФА в сезоне 1987/88.


Как известно, неделю назад в Марселе французы и итальянцы сыграли вничью – 1:1.

Теперь "Аталанта" в решающем поединке за титул лучшей команды Лиги Европы встретится с немецким "Байером", который в свою очередь установил рекорд европейского футбола. 

Финал Лиги Европы-2024 состоится 22 мая на стадионе "Авива" в Дублине.

Победитель этого финального матча получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов за звание обладателя Суперкубка.

Читайте также

Футбол Рекорд Европы
"Байер" стал новым рекордсменом Европы в серии без поражений
Футбол Секрет Победы
Раскрыт секрет победы "Реала" над "Баварией" в Лиге чемпионов
Футбол Зажжение огня
Футболист Дрогба зажег олимпийский огонь перед стадионом "Марселя"
Куандык Шынасилов
УЕФА 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
оппозиция требует отставки Пашиняна
Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: