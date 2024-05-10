ФК "Аталанта" впервые в истории поборется за еврокубок
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В противоборстве с французами счет в первом тайме открыл нападающий "Аталанты" Адемола Лукман. На старте второй половины игры отличился защитник Маттео Руджери. А уже с финальным свистком арбитра итоговый счет подвел форвард Эль-Билаль Туре.
Тем самым "Аталанта" за 116 лет своего существования впервые получила право сыграть в финале еврокубков. До этого лучшим достижением клуба был полуфинал Кубка Кубков УЕФА в сезоне 1987/88.
Как известно, неделю назад в Марселе французы и итальянцы сыграли вничью – 1:1.
Теперь "Аталанта" в решающем поединке за титул лучшей команды Лиги Европы встретится с немецким "Байером", который в свою очередь установил рекорд европейского футбола.
Финал Лиги Европы-2024 состоится 22 мая на стадионе "Авива" в Дублине.
Победитель этого финального матча получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов за звание обладателя Суперкубка.