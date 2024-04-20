"Кайрат" принимает "Актобе", а "Ордабасы" – "Кызылжар"

Противостояние лидеров OLIMPBET-Премьер-лиги в обзоре от букмекера №1 в Казахстане.

"Кайрат" – "Актобе". 20 апреля, 19:00



Алматинский клуб после четырех туров OLIMPBET-Чемпионата возглавляет турнирную таблицу с восемью очками. Пока команда Кирилла Кекера не показывает стопроцентного результата, впрочем, как и остальные участники КПЛ.

"Кайрат" выиграл два матча и в двух потерял очки, сыграв вничью. При этом алматинцы идут на подъеме, так как ранее в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана разгромили дома "Туран", забив три безответных гола.

"Актобе" пока идет на четвертом месте, набрав семь очков, но уже в этом туре может совершить скачок и подняться на первое. Все зависит от игры с алматинцами, а также от матча между "Кызылжаром" и "Ордабасы", которые имеют столько же баллов и занимают второе и третье места соответственно.

При этом подопечные Дмитрия Парфенова имеют игру в запасе. Чтобы возглавить турнирную таблицу, актюбинцам нужна собственная победа и ничья конкурентов. Ранее "красно-белые" также оформили выход в четвертьфинал Кубка Казахстана, обыграв на своем поле "Жетысу" (1:0).

В нынешнем сезоне "Кайрат" и "Актобе" сыграют друг против друга впервые. Их последнюю встречу в прошлом году в расчет брать не стоит. Алматинцы пока что играют сбалансированно, много не забивают, но много и не пропускают. А вот гости имеют одну из лучших линий атаки и уже наколотили соперникам семь мячей, три из которых на счету Идриса Умаева, делающего заявку на звание лучшего бомбардира.

Согласно кэфам Olimpbet, в этом матче нет однозначного фаворита – П1 – 2.38, Х – 3.35, П2 – 2.85. Вероятнее всего обе команды забьют – 1.76. Хороший коэффициент предлагается на счет 1:1, он равен 6.

Получите футболку с автографом Криштиану Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Фото: Olimpbet

"Ордабасы" – "Кызылжар". 20 апреля, 16:30

"Кызылжар" и "Ордабасы" после четырех туров делят в OLIMPBET- Премьер-лиге второе и третье места соответственно. Оба клуба провели по четыре матча и набрали по семь очков. Оба забили соперникам по восемь мячей. Только вот представители Петропавловска пропустили два гола, а шымкентцы – три. И именно разница забитых-пропущенных мячей определила их турнирное положение.

"Ордабасы" является действующим чемпионом. В прошлом сезоне южане наконец взяли титул и, конечно же, хотят повторить успех. Но для этого стартовали немного неуверенно, выиграв только два матча из четырех и успев проиграть "Кайрату" (1:2).

"Кызылжар" уступил алматинцам с таким же счетом. Команда, как и в прошлом сезоне, пытается заставить говорить о себе, но пока не так агрессивна в атаке, как было раньше.

Оба клуба в последних матчах 1\8 Кубка Казахстана одержали победы. "Ордабасы" обыграл "Тараз" (2:0), а "Кызылжар" не без проблем прошел "Академию Онтустик" из первой лиги (2:1).

Пока что у клуба из Петропавловска лучшая разница забитых-пропущенных мячей – она равна шести. Но "Ордабасы" не уходит с поля без забитого гола.

Аналитики Olimpbet считают, что клуб из Шымкента в этом матче одержит победу и поднимется в турнирной таблице – П1 – 1.55, Х – 4.41, П2 – 5.01. Так как обе команды забивные, можно ожидать результативной игры – Тот (2.5) Б – 1.67.

Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".