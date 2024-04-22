"Байер" ушел от поражения на 97-й минуте и удержал свой рекорд

Новый чемпион Бундеслиги, футбольный клуб "Байер" довел свою рекордную серию без поражений до 45 матчей, забив дортмундской "Боруссии" на 97-й минуте гостевого поединка. У команды Алонсо сейчас 38 побед и семь ничьих с начала текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Данного показателя "аптекари" достигли после того, как 21 апреля сыграли вничью на выезде с "Боруссией" – 1:1, в рамках 30-го тура Бундеслиги. Нужно подчеркнуть, что гости проигрывали по ходу встречи после гола нападающего "дортмундцев" Никласа Фюллькруга.

Однако на седьмой добавленной минуте матча защитник "леверкузенцев" Йосип Станишич сумел восстановить равновесие и его команда избежала первого поражения в сезоне.

Ничья с "Боруссией" позволила коллективу Хаби Алонсо продлить серию без поражений до 45 игр во всех клубных турнирах Европы. Сейчас в активе "фармацевтов" 38 побед и семь ничьих, они не проигрывают никому с мая 2023 года. Тогда уступили "Бохуму" – 0:3.

Как известно, команда из Леверкузена уже досрочно оформила себе чемпионство на прошлой неделе. Это случилось впервые за 120 лет существования данного клуба.

27 апреля, в рамках 31-го тура Бундеслиги, "Байер" принимает "Штутгарт", который пытается отобрать потенциальное "серебро" у знаменитой "Баварии".