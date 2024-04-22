Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Байер" ушел от поражения на 97-й минуте и удержал свой рекорд

Футбол Рекорд Европы, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 12:52 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Новый чемпион Бундеслиги, футбольный клуб "Байер" довел свою рекордную серию без поражений до 45 матчей, забив дортмундской "Боруссии" на 97-й минуте гостевого поединка. У команды Алонсо сейчас 38 побед и семь ничьих с начала текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Данного показателя "аптекари" достигли после того, как 21 апреля сыграли вничью на выезде с "Боруссией" – 1:1, в рамках 30-го тура Бундеслиги. Нужно подчеркнуть, что гости проигрывали по ходу встречи после гола нападающего "дортмундцев" Никласа Фюллькруга.

Однако на седьмой добавленной минуте матча защитник "леверкузенцев" Йосип Станишич сумел восстановить равновесие и его команда избежала первого поражения в сезоне.

Ничья с "Боруссией" позволила коллективу Хаби Алонсо продлить серию без поражений до 45 игр во всех клубных турнирах Европы. Сейчас в активе "фармацевтов" 38 побед и семь ничьих, они не проигрывают никому с мая 2023 года. Тогда уступили "Бохуму" – 0:3.

Как известно, команда из Леверкузена уже досрочно оформила себе чемпионство на прошлой неделе. Это случилось впервые за 120 лет существования данного клуба.

27 апреля, в рамках 31-го тура Бундеслиги, "Байер" принимает "Штутгарт", который пытается отобрать потенциальное "серебро" у знаменитой "Баварии".

Читайте также

Футбол Еврокубки Дебют
ФК "Жирона" впервые своей истории сыграет в еврокубках
Академическая гребля 2 золота ЧА-2024
Сборная Казахстана завоевала два "золота" на Кубке Азии – 2024 по академической гребле
Футбол Финал Кубок Англии
Второй год подряд в финале Кубка Англии пройдет дерби "Манчестеров"
Куандык Шынасилов
ФК Бавария 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Урал
Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
гроза
В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: