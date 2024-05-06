Футболисты "Байера" повторили рекорд "Бенфики" почти 60-летней давности

Немецкий футбольный клуб "Байер" достиг рекордных цифр португальской "Бенфики", который был установлен еще в XX веке. "Аптекари" довели свою серию матчей без поражения до 48, сообщает Zakon.kz.

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Повторение исторического рекорда случилось 5 мая, когда "леверкузенцы" с крупным счетом на выезде переиграли "Айнтрахт" – 5:1, в рамках игр 32-го тура Бундеслиги. Тем самым команда Хаби Алонсо достигла рубежа "48 матчей без поражения" во всех турнирах, 40 побед и восемь ничьих.



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El Bayer Leverkusen iguala la racha del legendario Benfica de Eusebio, que también enlazó 48 partidos consecutivos sin perder, en todas las competiciones oficiales, entre el 22 de diciembre de 1963 y el 7 de febrero de 1965.



Son las dos mejores rachas de… pic.twitter.com/KlNRpzcyjv — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 5, 2024

По данному показателю немецкая дружина сравнялась с "Бенфикой". Португальцы также могут похвалиться аналогичными цифрами, их рекорд был зафиксирован в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Нужно подчеркнуть, теперь "Байер" с "Бенфикой" владеют лучшими беспроигрышными сериями в истории европейского футбола.





Как известно, "фармацевты" уже досрочно стали чемпионами Бундеслиги, прервав гегемонию мюнхенской "Баварии". Команда Алонсо впервые за 120 лет своего существования наденет золотые медали немецкого первенства.

Решив вопросы в чемпионате, "аптекари" стремятся выиграть и Кубок Германии, финал против "Кайзерслаутерна" пройдет 25 мая.

А также "Байер" хочет положить в свою копилку трофей Лиги Европы, там осталось сделать два шага.