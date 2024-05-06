Футболисты "Байера" повторили рекорд "Бенфики" почти 60-летней давности
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Повторение исторического рекорда случилось 5 мая, когда "леверкузенцы" с крупным счетом на выезде переиграли "Айнтрахт" – 5:1, в рамках игр 32-го тура Бундеслиги. Тем самым команда Хаби Алонсо достигла рубежа "48 матчей без поражения" во всех турнирах, 40 побед и восемь ничьих.
‼️ H I S T Ó R I C O ‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 5, 2024
El Bayer Leverkusen iguala la racha del legendario Benfica de Eusebio, que también enlazó 48 partidos consecutivos sin perder, en todas las competiciones oficiales, entre el 22 de diciembre de 1963 y el 7 de febrero de 1965.
Son las dos mejores rachas de… pic.twitter.com/KlNRpzcyjv
По данному показателю немецкая дружина сравнялась с "Бенфикой". Португальцы также могут похвалиться аналогичными цифрами, их рекорд был зафиксирован в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.
Нужно подчеркнуть, теперь "Байер" с "Бенфикой" владеют лучшими беспроигрышными сериями в истории европейского футбола.
Как известно, "фармацевты" уже досрочно стали чемпионами Бундеслиги, прервав гегемонию мюнхенской "Баварии". Команда Алонсо впервые за 120 лет своего существования наденет золотые медали немецкого первенства.
Решив вопросы в чемпионате, "аптекари" стремятся выиграть и Кубок Германии, финал против "Кайзерслаутерна" пройдет 25 мая.
А также "Байер" хочет положить в свою копилку трофей Лиги Европы, там осталось сделать два шага.