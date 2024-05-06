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Футболисты "Байера" повторили рекорд "Бенфики" почти 60-летней давности

Футбол Рекорд 1965 год, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 11:04 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Немецкий футбольный клуб "Байер" достиг рекордных цифр португальской "Бенфики", который был установлен еще в XX веке. "Аптекари" довели свою серию матчей без поражения до 48, сообщает Zakon.kz.

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Повторение исторического рекорда случилось 5 мая, когда "леверкузенцы" с крупным счетом на выезде переиграли "Айнтрахт" – 5:1, в рамках игр 32-го тура Бундеслиги. Тем самым команда Хаби Алонсо достигла рубежа "48 матчей без поражения" во всех турнирах, 40 побед и восемь ничьих.

По данному показателю немецкая дружина сравнялась с "Бенфикой". Португальцы также могут похвалиться аналогичными цифрами, их рекорд был зафиксирован в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Нужно подчеркнуть, теперь "Байер" с "Бенфикой" владеют лучшими беспроигрышными сериями в истории европейского футбола.


Как известно, "фармацевты" уже досрочно стали чемпионами Бундеслиги, прервав гегемонию мюнхенской "Баварии". Команда Алонсо впервые за 120 лет своего существования наденет золотые медали немецкого первенства.

Решив вопросы в чемпионате, "аптекари" стремятся выиграть и Кубок Германии, финал против "Кайзерслаутерна" пройдет 25 мая.

А также "Байер" хочет положить в свою копилку трофей Лиги Европы, там осталось сделать два шага.

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