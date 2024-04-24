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Главный тренер чемпионов Казахстана по футболу хочет покинуть команду

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:12 Фото: Instagram/fc__ordabasy
23 апреля наставник действующих чемпионов республики, ФК "Ордабасы", Александр Седнев заявил руководству команды о своем желании уйти с поста главного тренера, сообщает Zakon.kz.

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Белорусский специалист уведомил о своих планах после матчей пятого тура QFL-2024. Официальная причина внезапного ухода 50-летнего специалиста на старте сезона пока неизвестна, но руководство "Ордабасы" попросило Александра Седнева дать им время на раздумье.

Действующий чемпион Казахстана не столь ярко начал нынешний чемпионат и к этому моменту находится в списке команд призовой тройки. Однако южане за пять туров QFL-2024, как считают специалисты, не показали столь нужного результата. Команда Седнева выиграла всего лишь два матча, два сыграла вничью и при одном домашнем поражении от "Кайрата".

Данные показатели клуба из Шымкента, плюс давление болельщиков, а также последние слухи об отставке Седнева вынуждают нынешнего рулевого "Ордабасы" покинуть команду. И, как пишет ряд отечественных СМИ, белорусскому тренеру нашли замену в лице казахстанца Али Алиева.

Но в "Кызылжаре", где в данный момент работает Алиев, подобные разговоры опровергли.

Пока журналисты и болельщики раздумывают о будущем кандидате на пост главного тренера "Ордабасы", сами игроки с Седневым готовятся к будущим играм чемпионата. 28 апреля чемпионов страны ждет у себя в гостях амбициозный "Елимай" (Семей).

Приедут шымкентские футболисты с новым тренером или без него, покажет время. Отвлекаться главной футбольной дружине из Туркестанской области сейчас некогда. Надо готовиться не только к внутренним играм, но и с оглядкой на еврокубки, которые стартуют в конце лета.

Как известно, южане в 2023 году впервые стали чемпионами республики, что дало им право выступить в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Помимо "золота" они добрались до финала Кубка РК, где проиграли костанайскому "Тоболу".

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