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Главный тренер "Ордабасы" объяснил провал команды и вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер &quot;Ордабасы&quot; объяснил провал команды и вылет из Лиги Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 08:01 Фото: кадр из видео
Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев отметил, что "игры в атаке не получилось" и "остроты у наших футболистов было недостаточно", сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью Meta-ratings.kz

"Не могу сказать, что мы бежали в атаку. Обе команды атаковали. Мы совершали ошибки, в том числе в обороне, которые позволяли сопернику выбегать в атаки. Где-то спешили, а где-то было слишком много подготовительных передач. У нас не получилась игра через фланг. Мало доставляли мяч в штрафную. Владели мячом, но остроты с нашей стороны было недостаточно", – отметил Седнев.

Ранее сообщалось, что шымкентский "Ордабасы" 17 июля завершил свое выступление в квалификации Лиги чемпионов, уступив в ответном матче чемпиону Молдовы клубу "Петрокуб".  Игра прошла на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и завершилась поражением казахстанского клуба со счетом 1:0. 

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