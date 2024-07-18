Главный тренер "Ордабасы" объяснил провал команды и вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев отметил, что "игры в атаке не получилось" и "остроты у наших футболистов было недостаточно", сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью Meta-ratings.kz

"Не могу сказать, что мы бежали в атаку. Обе команды атаковали. Мы совершали ошибки, в том числе в обороне, которые позволяли сопернику выбегать в атаки. Где-то спешили, а где-то было слишком много подготовительных передач. У нас не получилась игра через фланг. Мало доставляли мяч в штрафную. Владели мячом, но остроты с нашей стороны было недостаточно", – отметил Седнев.

Ранее сообщалось, что шымкентский "Ордабасы" 17 июля завершил свое выступление в квалификации Лиги чемпионов, уступив в ответном матче чемпиону Молдовы клубу "Петрокуб". Игра прошла на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и завершилась поражением казахстанского клуба со счетом 1:0.