Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Франции Макрон забил гол в матче со звездами футбола

Футбол Гол Президент, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 11:13 Фото: wikimedia.
Президент Франции Эммануэль Макрон стал участником благотворительного матча, где также играли знаменитые футболисты и спортсмены. Глава государства в одном из эпизодов отметился голом, исполнив пенальти так, что вратарь ничего не смог сделать, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Данный благотворительный матч с участием Эммануэля Макрона проведен с целью сбора средств на улучшение условий госпитализации детей и подростков.

Президент Франции сыграл в одной команде с такими экс-звездами футбола, как Эден Азар, Дидье Дрогба, Дидье Дешам, Кристиан Карамбе и многими другими. Сборная Макрона в этой игре сумела победить команду медицинских работников, которых тренировал Арсен Венгер и Самюэль Это´О, со счетом 5:3.

Сам же Макрон в этой встрече забил пятый и решающий гол за свой коллектив, искусно реализовав пенальти.

Это не первый случай, когда глава страны надевает футбольную майку за время своего президентства. Три года назад он также принимал участие в аналогичном матче против сотрудников одной из клиник пригорода Парижа, где также забил гол.

В преддверии Олимпиады-2024 президент Франции является частым гостем всевозможных спортивных мероприятий и открывает различные объекты будущих Игр.

Макрон дважды обещал искупаться в запрещенной для купания реке Сена перед летними Играми. О том, чтобы окунуться в Сене, также высказалась еще в январе мэр Парижа Анн Идальго.

Читайте также

Футбол Победа Ахмата
Магомед Адиев одержал вторую победу подряд во главе ФК "Ахмат"
Фехтование
Фехтовальщики из России не выступят на Олимпийских играх в Париже
UFC Интервью Бойца
Шавкат Рахмонов раскрыл свои ближайшие планы и соперников
Куандык Шынасилов
Франция Макрон Эммануэль 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
мошенничество, предупреждение, Нацбанк
В Казахстане участились случаи нового вида телефонного мошенничества
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: