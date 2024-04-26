Президент Франции Макрон забил гол в матче со звездами футбола

Президент Франции Эммануэль Макрон стал участником благотворительного матча, где также играли знаменитые футболисты и спортсмены. Глава государства в одном из эпизодов отметился голом, исполнив пенальти так, что вратарь ничего не смог сделать, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Данный благотворительный матч с участием Эммануэля Макрона проведен с целью сбора средств на улучшение условий госпитализации детей и подростков.

Президент Франции сыграл в одной команде с такими экс-звездами футбола, как Эден Азар, Дидье Дрогба, Дидье Дешам, Кристиан Карамбе и многими другими. Сборная Макрона в этой игре сумела победить команду медицинских работников, которых тренировал Арсен Венгер и Самюэль Это´О, со счетом 5:3.

Сам же Макрон в этой встрече забил пятый и решающий гол за свой коллектив, искусно реализовав пенальти.

Это не первый случай, когда глава страны надевает футбольную майку за время своего президентства. Три года назад он также принимал участие в аналогичном матче против сотрудников одной из клиник пригорода Парижа, где также забил гол.

В преддверии Олимпиады-2024 президент Франции является частым гостем всевозможных спортивных мероприятий и открывает различные объекты будущих Игр.

Макрон дважды обещал искупаться в запрещенной для купания реке Сена перед летними Играми. О том, чтобы окунуться в Сене, также высказалась еще в январе мэр Парижа Анн Идальго.