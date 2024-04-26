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Возле стадиона ФК "Майнц" нашли авиабомбу весом в полтонны

Футбол Найдена Бомба, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 12:36 Фото: Instagram/1FSVMainz05
500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой обнаружили рядом со стадионом немецкого футбольного клуба "Майнц". В данный момент специалисты ведут подготовку, чтобы обезвредить снаряд, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Sport1, неразорвавшуюся бомбу нашли 24 апреля рядом с "Мева Арена". К этому моменту около 4600 жителей близлежащих районов временно эвакуированы. Снаряд должны обезвредить 26 апреля.

Из-за этого инцидента пресс-конференция с участием главного тренера "Майнца" Бо Хенриксена прошла на день раньше.

Футбол Найдена Бомба, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 12:36

Фото: Instagram/1FSVMainz05

Тем временем сам клуб и его футболисты готовятся к предстоящей игре в Бундеслиге. Если бомбу обезвредят, то 28 апреля "Майнц" примет на своей арене "Кельн" в рамках 31-го тура. Матч запланирован на 20:30 по казахстанскому времени.

ФК "Майнц" сейчас располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков за четыре тура до завершения чемпионата.

Если "Карнавальники" находятся в списке аутсайдеров немецкого первенства, то лидер Бундеслиги – "Байер" – может спокойно сейчас завершать свой сезон.

Как известно, команда Хаби Алонсо досрочно и впервые в своей истории стала чемпионом Германии. Но останавливаться на этом "аптекари" не хотят и желают выиграть еще пару титулов.

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