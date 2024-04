Месси отметился двумя достижениями после дубля против "Нью-Инглэнд Революшн"

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

После встречи с "Нью-Инглэнд Революшн" Месси набрал 1200 очков по системе "гол+пас" за всю свою карьеру. На данный момент он сыграл 1057 матчей на клубном уровне и за сборную Аргентины, где забил 832 гола и оформил 368 результативных ассистов.

За последние 20 лет он защищал цвета трех команд: "Барселона", ПСЖ и "Интер Майами".

"Нью-Инглэнд Революшн" стал 110-м клубом мира, ворота которого поразил 36-летний футболист. Всего за карьеру Месси выходил играть на поле против 130 команд. Только в пяти матчах он не смог забить или отдать результативный пас.

🆕 Messi has now scored or assisted against 125 of the 130 club teams he has faced! ✨



👕 130 club teams faced

⚽️ 110 scored against

😱 125 scored OR assisted against



Toronto are the ONLY side to keep him quiet since he arrived in the US last summer! 🇨🇦⛔️ pic.twitter.com/gYQwFagfcp