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Офис Федерации футбола Казахстана переезжает в Актобе

Футбол Переезд офиса, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:16 Фото: Instagram/aqtobe_oblysy_akimdigi
26 апреля президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов прибыл в Актобе, где встретился с руководителями области и футбольным активом региона. На встрече глава ФФК объявил, что футбольное руководство страны теперь будет находиться в Актобе, сообщает Zakon.kz.

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В ходе мероприятия президент федерации представил стратегию развития казахстанского футбола и проинформировал жителей региона, что штаб-квартира КФФ теперь будет располагаться в Актобе.

Адилет Барменкулов отметил, что город, где базируется один из популярных клубов республики, в будущем станет передовым регионом по подготовке кадров в этом виде спорта.

Как известно, данная область славится успехами своей прославленной команды – "Актобе", на счету которой пять чемпионских титулов в КПЛ. 

Западноказахстанцы в этом сезоне очень сильно укрепились, пригласив в свой состав ведущих футболистов страны, а также хороших исполнителей из-за рубежа. Тренерский пост возглавил российский специалист, экс-игрок московского "Спартака" Дмитрий Парфенов.  

К данному часу "Актобе" уверенно лидирует в QFL-2024. В последнем туре пятикратные чемпионы страны обыграли на выезде алматинский "Кайрат" со счетом 3:1.  

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