Снайпер сборной Марокко подписал контракт с "Баварией" по ходу ЧМ-2026
Фото: Instagram/fcbayern
Чемпион Бундеслиги немецкий футбольный клуб "Бавария" объявил о переходе Исмаэля Сайбари из голландского ПСВ. Хавбек в эти дни блистает в составе сборной Марокко на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.
Мюнхенский суперклуб приобрел Сайбари за 55 млн евро с учетом бонусов. Хавбек начнет свое выступление в составе чемпионов Германии после ЧМ-2026.
25-летний полузащитник сборной Марокко подписал контракт с "Баварией" до июня 2031 года.
В прошедшем сезоне Сайбари в форме ПСВ забил 15 голов и сделал восемь передач в 27 матчах чемпионата Нидерландов.
А на текущем мундиале в активе хавбека насчитывается три гола в четырех играх за сборную Марокко.
Между тем накануне сборная Бразилии узнала своего соперника по второму раунду плей-офф чемпионата мира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript