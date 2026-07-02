Снайпер сборной Марокко подписал контракт с "Баварией" по ходу ЧМ-2026

Чемпион Бундеслиги немецкий футбольный клуб "Бавария" объявил о переходе Исмаэля Сайбари из голландского ПСВ. Хавбек в эти дни блистает в составе сборной Марокко на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

Мюнхенский суперклуб приобрел Сайбари за 55 млн евро с учетом бонусов. Хавбек начнет свое выступление в составе чемпионов Германии после ЧМ-2026.

25-летний полузащитник сборной Марокко подписал контракт с "Баварией" до июня 2031 года.

В прошедшем сезоне Сайбари в форме ПСВ забил 15 голов и сделал восемь передач в 27 матчах чемпионата Нидерландов.

А на текущем мундиале в активе хавбека насчитывается три гола в четырех играх за сборную Марокко.

Между тем накануне сборная Бразилии узнала своего соперника по второму раунду плей-офф чемпионата мира.