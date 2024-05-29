Мбаппе купил дом экс-звезды "Реала" в Мадриде

Форвард ПСЖ Киилиан Мбаппе приобрел еще одно жилище в столице Испании. На этот раз за 11 млн евро он купил дом бывшего игрока мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Zakon.kz.

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При совершении этой сделки представителям Килиана Мбаппе удалось снизить первоначальную цену с 13 млн евро до 11. Стоит отметить, что дом экс-звезды "Реала" стоял на продаже ровно два года, с лета 2022-го, когда Бейл ушел из клуба.







Фото: Instagram/garethbale11

Будущий особняк Мбаппе находится в районе Ла Финка, который является одним из самых дорогих в Мадриде. В доме восемь спален с ванными комнатами, есть также бассейн, сауна и тренажерный зал. На территории есть корт для гольфа, футбольное поле, баскетбольная площадка и 7 крытых парковочных мест.





Фото: Instagram/k.mbappe

На прошлой неделе Мбаппе уже обзавелся одним особняком в Мадриде, когда стал соседом Ричарда Гира, за 18 млн евро.



Как известно, в ближайшее время должны объявить о переходе французского форварда в "Реал", где его с нетерпением ждут звезды королевского клуба.