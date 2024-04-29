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ФК "Ахмат" с Магомедом Адиевым одержал третью победу в РПЛ

Футбол Победа РПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 10:46 Фото: fc-akhmat.ru
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, который с недавних пор возглавляет грозненский "Ахмат", выиграл третий матч подряд в российском чемпионате и вырвался на 10-е место в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

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28 апреля команда Адиева на своем поле разгромила коллектив "Пари НН" со счетом 5:1. Данная победа позволила грозненской дружине покинуть опасную зону вылета из РПЛ. На данный час "Ахмат" уверенно идет на 10-й строчке турнирной таблицы российского высшего дивизиона, набрав 29 очков после 26 игр.

Успех над "Пари НН" грозненской команде был очень нужен, чтобы обезопасить себя от будущих стыковых игр. И "Ахмат" справился с этой задачей, захватив инициативу с первых минут матча.

В итоге футболисты Магомеда Адиева одержали крупную и красивую победу. Авторами голов в составе хозяев поля стали Мохамед Конате (дубль), Владислав Камилов, Милош Шатара и Лечи Садулаев.

"Понятно, что счет и очки важны в первую очередь. Находимся в ситуации, в которой наш клуб не должен находиться, важно победить. Даже когда соперник сравнял счет, чувствовалось, что у нас есть запас прочности. Было ощущение, что при счете 1:1 должны додавить соперника. Когда забили гол, стали не так активно идти вперед, перестали давать передачи вперед. Это мнимое психологическое чувство, что сохраним силы. За это поплатились, потом снова начали больше играть вперед, стало намного лучше".Главный тренер ФК "Ахмат" Магомед Адиев

Таким образом, до окончания российского первенства командам осталось провести четыре тура. Оставшиеся три игры "Ахмат" проведет на выезде и один матч у себя дома.

Магомед Адиев был назначен на пост рулевого грозненского коллектива 5 апреля. За этот период его команда провела пять игр (три победы и два поражения). И три последние встречи "Ахмат" завершил успешно, что позволило им покинуть опасную зону вылета в низшую лигу.

Тем временем в эти выходные прошли матчи в казахстанском чемпионате. Поединки шестого тура QFL-2024 преподнесли массу сюрпризов и сенсации.

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