Месси может стать лучшим снайпером в истории ФК "Интер Майами"
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На данный момент Лионель Месси со своим уругвайским напарником Луисом Суаресом входят в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Интер Майами". Рейтинг самих метких футболистов клуба из Флориды возглавляет аргентинец Гонсало Игуаин, который в свое время забил 29 голов в 70 матчах за американский клуб.
На второй строчке этого списка находится форвард Леонардо Кампана (25 мячей). Призовую тройку замыкает Лионель Месси (23), на пятой позиции идет Луис Суарес (12).
Утром 5 мая Лионель Месси набрал шесть очков по системе "гол+пас" в разгромном матче против "Нью-Йорк Ред Буллс" – 6:2. В активе аргентинца один гол и пять результативных передач – это рекорд МЛС. А его напарник Луис Суарес отличился хет-триком и голевым пасом.
Теперь после восьми игр текущего сезона на счету аргентинца 10 мячей и 12 передач, он лидирует в МЛС по системе "гол+пас", набрав 22 очка.
MESSI IS NOT HUMAN! 🐐— Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024
"Месси – не человек. Это величайший игрок всех времен. Рекорды создавались, чтобы Месси их бил".Заявление МЛС
К тому же "Интер Майами" сейчас стоит на первом месте турнирной таблицы, после четырех побед подряд.
3 мая Месси получил приз лучшего игрока апреля в МЛС.
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