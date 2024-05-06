Месси может стать лучшим снайпером в истории ФК "Интер Майами"

Лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром за всю историю команды. От рекордсмена и соотечественника спортсмена Гонсало Игуаина его отделяют всего лишь шесть голов, сообщает Zakon.kz.

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На данный момент Лионель Месси со своим уругвайским напарником Луисом Суаресом входят в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Интер Майами". Рейтинг самих метких футболистов клуба из Флориды возглавляет аргентинец Гонсало Игуаин, который в свое время забил 29 голов в 70 матчах за американский клуб.

На второй строчке этого списка находится форвард Леонардо Кампана (25 мячей). Призовую тройку замыкает Лионель Месси (23), на пятой позиции идет Луис Суарес (12).

Утром 5 мая Лионель Месси набрал шесть очков по системе "гол+пас" в разгромном матче против "Нью-Йорк Ред Буллс" – 6:2. В активе аргентинца один гол и пять результативных передач – это рекорд МЛС. А его напарник Луис Суарес отличился хет-триком и голевым пасом.

Теперь после восьми игр текущего сезона на счету аргентинца 10 мячей и 12 передач, он лидирует в МЛС по системе "гол+пас", набрав 22 очка.

MESSI IS NOT HUMAN! 🐐 — Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024

"Месси – не человек. Это величайший игрок всех времен. Рекорды создавались, чтобы Месси их бил". Заявление МЛС

К тому же "Интер Майами" сейчас стоит на первом месте турнирной таблицы, после четырех побед подряд.

3 мая Месси получил приз лучшего игрока апреля в МЛС.