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Месси может стать лучшим снайпером в истории ФК "Интер Майами"

Футбол Рекорд Майами, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 15:55 Фото: Instagram/intermiamicf
Лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром за всю историю команды. От рекордсмена и соотечественника спортсмена Гонсало Игуаина его отделяют всего лишь шесть голов, сообщает Zakon.kz.

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На данный момент Лионель Месси со своим уругвайским напарником Луисом Суаресом входят в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Интер Майами". Рейтинг самих метких футболистов клуба из Флориды возглавляет аргентинец Гонсало Игуаин, который в свое время забил 29 голов в 70 матчах за американский клуб.

На второй строчке этого списка находится форвард Леонардо Кампана (25 мячей). Призовую тройку замыкает Лионель Месси (23), на пятой позиции идет Луис Суарес (12).

Утром 5 мая Лионель Месси набрал шесть очков по системе "гол+пас" в разгромном матче против "Нью-Йорк Ред Буллс" – 6:2. В активе аргентинца один гол и пять результативных передач – это рекорд МЛС. А его напарник Луис Суарес отличился хет-триком и голевым пасом.

Теперь после восьми игр текущего сезона на счету аргентинца 10 мячей и 12 передач, он лидирует в МЛС по системе "гол+пас", набрав 22 очка.

"Месси – не человек. Это величайший игрок всех времен. Рекорды создавались, чтобы Месси их бил".Заявление МЛС

К тому же "Интер Майами" сейчас стоит на первом месте турнирной таблицы, после четырех побед подряд.

3 мая Месси получил приз лучшего игрока апреля в МЛС.

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