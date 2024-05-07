"Боруссия" в шаге от финала Лиги чемпионов

Ответная встреча между парижанами и дортмундцами – в аналитике букмекера.

ПСЖ (Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия). 8 мая, 00:00 (время Астаны)

"Боруссия" еще до первой встречи с "Пари Сен-Жермен" прыгнула выше головы – в полуфинале Лиги чемпионов команду из Дортмунда никто не ждал. Однако "шмелям" этого показалось мало, и они выиграли домашний матч у ПСЖ, сделав неплохую заявку на выход в решающую стадию турнира.

Конечно, счет 1:0 – далеко не гарантия общей победы. Но сам факт того, что парижане угодили в положение отыгрывающейся стороны, не может не удивлять. Коллективу Луиса Энрике теперь в любом случае необходимо побеждать, а "черно-желтым" достаточно просто не пропустить, чтобы преодолеть полуфинальный барьер.

Да, Мбаппе и Ко в состоянии накидать полную авоську мячей любому сопернику, и в "Боруссии", понятное дело, это прекрасно понимают. Однако на немцев, уже совершивших маленький подвиг, в отличие от французов, не будет давить серьезнейший груз ответственности. Даже если они проиграют и завершат выступление в ЛЧ, им никто не будет за это высказывать претензий – ни болельщики, ни руководство, ни спонсоры.

От "Сен-Жермен" же требуют только одного – не просто прохода в финал, а победы там. ПСЖ еще никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов и лишь однажды добирался до главной битвы, четыре года назад уступив ее другому представителю Германии – "Баварии". А вот "Боруссия" имеет опыт побед в главном еврокубке, триумфальным для "шмелей" в ЛЧ стал сезон-1996/97.

Примечательно, что эти соперники спорили между собой в первом же туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. И тогда парижане уверенно разобрались с дортмундцами, забив им два безответных гола. Да и вообще "Сен-Жермен" еще не пропускал от "Боруссии" на своем поле. Значит ли это, что у "черно-желтых" совсем нет шансов на благоприятный для них исход по итогам двухраундового противостояния?

Эксперты Olimpbet видят свежеиспеченных чемпионов Франции явными фаворитами как ответного матча – П1 – 1.41, Х – 5.37, П2 – 7.15, так и по сумме обеих встреч: проход ПСЖ – 1.66, проход "Боруссии" – 2.23.

Но не стоит забывать: хотя дортмундцы еще ни разу и не забивали в Париже, одну из игр там они завершили вничью 0:0. И сейчас этот счет их полностью удовлетворит.

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