"Боруссия" сыграла с "Лиллем" за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Instagram/bvb09

В Лилле на стадионе "Декатлон Арена – Пьер-Моруа" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором местный одноименный клуб потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 и по сумме двух встреч (2:3) вылетел из розыгрыша, сообщает Zakon.kz.

Хозяева открыли счет уже на пятой минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте – капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счет встречи. В четвертьфинале турнира дортмундцы сыграют с "Барселоной", которая в своем противостоянии взяла верх над португальской "Бенфикой" (1:0, 3:1). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09) Ранее главный тренер каталонского коллектива Ханс-Дитер Флик заявил о том, что после вылета из Лиги чемпионов английского "Ливерпуля" одним из главных кандидатов на трофей стала "Барселона".

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