В "Барысе" после череды поражений сменился главный тренер

Дэвид Немировски 8 мая стал главным тренером астанинского хоккейного клуба "Барыс", сообщает Zakon.kz.

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В клубе отметили, что контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

"Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, еще будучи игроком, он провел сезон в "Барысе". Теперь же мы увидим его в другом качестве. В ближайшее время мы объявим обновленный тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернется на былые позиции в Лиге", – отметил генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

Отметим, что "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги потерпел 19 поражений.

Ранее сообщалось, что 23 апреля наставник действующих чемпионов республики, ФК "Ордабасы", Александр Седнев заявил руководству команды о своем желании уйти с поста главного тренера.