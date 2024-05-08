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В "Барысе" после череды поражений сменился главный тренер

В &quot;Барыс&quot; после череды поражений сменился главный тренер , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 19:37 Фото: hcbarys.kz
Дэвид Немировски 8 мая стал главным тренером астанинского хоккейного клуба "Барыс", сообщает Zakon.kz.

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В клубе отметили, что контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

"Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, еще будучи игроком, он провел сезон в "Барысе". Теперь же мы увидим его в другом качестве. В ближайшее время мы объявим обновленный тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернется на былые позиции в Лиге", – отметил генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

Отметим, что "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги потерпел 19 поражений. 

Ранее сообщалось, что 23 апреля наставник действующих чемпионов республики, ФК "Ордабасы", Александр Седнев заявил руководству команды о своем желании уйти с поста главного тренера. 

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