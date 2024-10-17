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"Барыс" за три недели снова сменил главного тренера

Хоккей Тренер Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:53 Фото: Instagram/hcnomad_official
Вслед за приходом на пост нового генерального директора хоккейного клуба "Барыс" Нурлана Оразбаева сменился и главный тренер столичного коллектива. Теперь "астанчанами" снова будет руководить Галым Мамбеталиев, сообщает Zakon.kz.

Как и Нурлан Оразбаев, Галым Мамбеталиев не впервые заходит в тренерский штаб столичной дружины. Новый наставник "Барыса" ранее три раза был на этом посту, но на разных позициях (2004/05, 2017/18 и 2023 годах). 

Прежний главный тренер "астанчан", российский специалист Вячеслав Буцаев, который был приглашен 25 сентября, остается в роли одного из помощников Мамбеталиева.

А перед российским наставником "Барыс" к новому сезону КХЛ готовил канадец Дэвид Немировски. 

Пока в клубе из столицы Казахстана идет череда перемен руководителей и тренеров, болельщики накануне стали свидетелями 13-го поражения своих любимцев, на этот раз от "Салавата Юлаева".

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