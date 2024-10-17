"Барыс" за три недели снова сменил главного тренера

Вслед за приходом на пост нового генерального директора хоккейного клуба "Барыс" Нурлана Оразбаева сменился и главный тренер столичного коллектива. Теперь "астанчанами" снова будет руководить Галым Мамбеталиев, сообщает Zakon.kz.

Как и Нурлан Оразбаев, Галым Мамбеталиев не впервые заходит в тренерский штаб столичной дружины. Новый наставник "Барыса" ранее три раза был на этом посту, но на разных позициях (2004/05, 2017/18 и 2023 годах).

Прежний главный тренер "астанчан", российский специалист Вячеслав Буцаев, который был приглашен 25 сентября, остается в роли одного из помощников Мамбеталиева.

А перед российским наставником "Барыс" к новому сезону КХЛ готовил канадец Дэвид Немировски.

Пока в клубе из столицы Казахстана идет череда перемен руководителей и тренеров, болельщики накануне стали свидетелями 13-го поражения своих любимцев, на этот раз от "Салавата Юлаева".