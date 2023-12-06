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ХК "Сибирь" уволил главного тренера за день до встречи с "Барысом"

Хоккей Увольнение тренера Фото: hcsibir.ru
В связи с неудовлетворительными результатами хоккейной команды "Сибирь" из Новосибирска в текущем сезоне руководством клуба было принято решение: прекратить сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски, сообщает Zakon.kz.

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47-летний специалист отправлен в отставку за сутки до поединка с казахстанским "Барысом" в рамках чемпионата КХЛ. По информации пресс-службы ХК "Сибирь", вместе с Немировски клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

"Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат "Сибири". Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата и каждый матч на счету. Уверены, что наш специалист Кривокрасов в состоянии исправить ситуацию".Кирилл Фастовский, гендиректор ХК "Сибирь"

Исполняющим обязанности главного тренера "Сибири" назначен Сергей Кривокрасов, который работает в клубе второй год и хорошо знает игроков. 

К этому часу новосибирская команда находится на 8-м месте в Восточной конференции, имея в своем активе 41 очко, 17 побед и 23 поражения. Таким образом, 7 декабря в Новосибирске пройдет противостояние двух "и.о.", Сергея Кривокрасова и Галыма Мамбеталиева. Матч начнется в 18:30 по времени Астаны. 

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