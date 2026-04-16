"Реал" второй сезон подряд вылетает в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Прошедшей ночью мюнхенская "Бавария" дома переиграла мадридский "Реал" со счетом 4:3 в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и прошла в следующий раунд турнира, сообщает Zakon.kz.

Заполненная "Альянц Арена" стала свидетелем прекрасного поединка в исполнении двух грандов мирового футбола. Главная цель гостей была отквитать один мяч, чтобы сравниться по сумме двух матчей.

Эта задача была выполнена уже на первой минуте встречи, когда турецкий талант "Реала" Арда Гюлер открыл счет красивым ударом после неудачного паса Мануэля Нойера.

Спустя пять минут Александар Павлович восстановил равновесие. Вскоре тот же Гюлер оформил дубль, снова сотворив шедевральный гол, но уже со штрафного.

Спустя время мюнхенский клуб снова сравнял счет, отличился Гарри Кейн. Игра стала еще жарче после гола Килиана Мбаппе перед уходом на перерыв.

Матч, протекавший по задумке "сливочных", во втором тайме испортил Эдуардо Камавинга, который получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Полузащитник гостей некорректно сыграл против Кейна, а затем не отдавал соперникам мяч после свистка, чем разозлил рефери.

"Бавария" сразу же воспользовалась большинством и в течение пяти минут дважды поразила ворота Андрея Лунина, отличились Луис Диас и Майкл Олисе.

В итоге команда Венсана Компани одержала победу со счетом 4:3 (первая игра 2:1) и впервые переиграла испанский коллектив с 2012 года.

"Игра получилась очень эмоциональной, много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но у "Реала" очень быстрые футболисты, постоянно создающие угрозу. Наши парни были психологически сильны и оправились от неудач. Болельщики тоже нам помогли, сохраняли спокойствие и всегда чувствовали, что наше время еще придет. Парни заслужили победу". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Сразу после финального свистка футболисты "Реала" выразили свое недовольство работой арбитров, в результате чего турок Гюлер получил красную карточку.

Тем самым королевский клуб второй год подряд не может дойти до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Чуть ранее наставник "Галактикос" планировал обыграть "Баварию" и выйти в следующий раунд.

За выход в финал самого престижного клубного турнира Европы чемпион Бундеслиги поспорит с французским ПСЖ.