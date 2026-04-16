Спорт

"Реал" второй сезон подряд вылетает в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Победа Реал , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:06 Фото: Instagram/fcbayern
Прошедшей ночью мюнхенская "Бавария" дома переиграла мадридский "Реал" со счетом 4:3 в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и прошла в следующий раунд турнира, сообщает Zakon.kz.

Заполненная "Альянц Арена" стала свидетелем прекрасного поединка в исполнении двух грандов мирового футбола. Главная цель гостей была отквитать один мяч, чтобы сравниться по сумме двух матчей.

Эта задача была выполнена уже на первой минуте встречи, когда турецкий талант "Реала" Арда Гюлер открыл счет красивым ударом после неудачного паса Мануэля Нойера.

Спустя пять минут Александар Павлович восстановил равновесие. Вскоре тот же Гюлер оформил дубль, снова сотворив шедевральный гол, но уже со штрафного.

Спустя время мюнхенский клуб снова сравнял счет, отличился Гарри Кейн. Игра стала еще жарче после гола Килиана Мбаппе перед уходом на перерыв.

Матч, протекавший по задумке "сливочных", во втором тайме испортил Эдуардо Камавинга, который получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Полузащитник гостей некорректно сыграл против Кейна, а затем не отдавал соперникам мяч после свистка, чем разозлил рефери.

"Бавария" сразу же воспользовалась большинством и в течение пяти минут дважды поразила ворота Андрея Лунина, отличились Луис Диас и Майкл Олисе.

В итоге команда Венсана Компани одержала победу со счетом 4:3 (первая игра 2:1) и впервые переиграла испанский коллектив с 2012 года.

"Игра получилась очень эмоциональной, много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но у "Реала" очень быстрые футболисты, постоянно создающие угрозу. Наши парни были психологически сильны и оправились от неудач. Болельщики тоже нам помогли, сохраняли спокойствие и всегда чувствовали, что наше время еще придет. Парни заслужили победу". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Сразу после финального свистка футболисты "Реала" выразили свое недовольство работой арбитров, в результате чего турок Гюлер получил красную карточку.

Тем самым королевский клуб второй год подряд не может дойти до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Чуть ранее наставник "Галактикос" планировал обыграть "Баварию" и выйти в следующий раунд.

За выход в финал самого престижного клубного турнира Европы чемпион Бундеслиги поспорит с французским ПСЖ.

Куандык Шынасилов
"Арсенал" второй год подряд пробивается в полуфинал Лиги чемпионов
10:51, Сегодня
10:51, Сегодня
"Арсенал" второй год подряд пробивается в полуфинал Лиги чемпионов
За счет чего "Реал" хочет обыграть "Баварию" и выйти в полуфинал Лиги чемпионов
13:49, 15 апреля 2026
13:49, 15 апреля 2026
За счет чего "Реал" хочет обыграть "Баварию" и выйти в полуфинал Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов
02:00, 09 мая 2024
02:00, 09 мая 2024
Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
11:04, Сегодня
11:04, Сегодня
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
10:52, Сегодня
10:52, Сегодня
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
10:44, Сегодня
10:44, Сегодня
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
10:34, Сегодня
10:34, Сегодня
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
