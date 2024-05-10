Азиатская конфедерация бокса выступила с заявлением после ЧА в Астане

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) накануне, 9 мая 2024 года, обратилась к Казахстану после завершения молодежного чемпионата Азии, который прошел в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Соответствующее заявление ASBC появилось в Instagram.

"Спасибо, Казахстан! Какой невероятный чемпионат! Казахстанская федерация бокса действительно преуспела в качестве страны-хозяйки, обеспечив выдающееся событие от начала и до конца. Каждый аспект чемпионата отражал их страсть и гордость". Руководящий орган Азиатской конфедерации бокса

Также ASBC поблагодарила организаторов, волонтеров и президента Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа за поддержку Азиатской конфедерации бокса.

Казахстанские боксеры завоевали 25 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии. Второе место заняла Индия (12), а третье – Узбекистан (11).