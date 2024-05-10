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Азиатская конфедерация бокса выступила с заявлением после ЧА в Астане

Азиатская конфедерация бокса выступила с заявлением после ЧА в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 09:27 Фото: asbcnews.org
Азиатская конфедерация бокса (ASBC) накануне, 9 мая 2024 года, обратилась к Казахстану после завершения молодежного чемпионата Азии, который прошел в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Соответствующее заявление ASBC появилось в Instagram.

"Спасибо, Казахстан! Какой невероятный чемпионат! Казахстанская федерация бокса действительно преуспела в качестве страны-хозяйки, обеспечив выдающееся событие от начала и до конца. Каждый аспект чемпионата отражал их страсть и гордость".Руководящий орган Азиатской конфедерации бокса

Также ASBC поблагодарила организаторов, волонтеров и президента Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа за поддержку Азиатской конфедерации бокса.

Казахстанские боксеры завоевали 25 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии. Второе место заняла Индия (12), а третье – Узбекистан (11).

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