Азиатская конфедерация бокса выступила с заявлением после ЧА в Астане
Фото: asbcnews.org
Азиатская конфедерация бокса (ASBC) накануне, 9 мая 2024 года, обратилась к Казахстану после завершения молодежного чемпионата Азии, который прошел в Астане, сообщает Zakon.kz.
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Соответствующее заявление ASBC появилось в Instagram.
"Спасибо, Казахстан! Какой невероятный чемпионат! Казахстанская федерация бокса действительно преуспела в качестве страны-хозяйки, обеспечив выдающееся событие от начала и до конца. Каждый аспект чемпионата отражал их страсть и гордость".Руководящий орган Азиатской конфедерации бокса
Также ASBC поблагодарила организаторов, волонтеров и президента Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа за поддержку Азиатской конфедерации бокса.
Казахстанские боксеры завоевали 25 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии. Второе место заняла Индия (12), а третье – Узбекистан (11).
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