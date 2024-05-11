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Куат Хамитов проиграл бой единогласным решением судей

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 03:03 Фото: Instagram/kuat__khamitov
11 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 19 казахстанец Куат Хамитов уступил российскому бойцу Александру Шлеменко, сообщает Zakon.kz.

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Бой прошел в весе до 83,9 кг и стал главным событием турнира.

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 03:03

Фото: Instagram/kuat__khamitov

"Ребята, хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал! Я был в хорошей форме, все шло по плану, но должен признаться, что драться в 84 кг оказалось тяжелее, чем я думал. Возможно мне нужно было провести разминочный бой в этом весе и понять, что к чему…Но все равно всем спасибо за поддержку!", – обратился Хамитов к болельщикам на своей странице в Instagram после боя.

Но казахстанские пользователи интернет-сообщества оказались непреклонными и оставили множество гневных комментариев.

"Максимально тупой бой показал Куат... Зачем так раз за разом неподготовленно идти и стоять неподвижно в проигрышной позиции?? Если готов так позориться, то не бери собой наш флаг!!!", – комментарий YouTube-пользователя DauletJ, набравший максимальное число одобрения других зрителей боя.
"Куат такие громкие слова кидал в адрес Шлеменко, а в конце сдулся", – поделился мнением другой комментатор.
"Конечно, постоянно сидит в TikTok вот и проиграл", – разочарованно высказался еще один пользователь интернет.

Днями ранее возрастной альпинист из Кыргызстана попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый мужчина, совершивший восхождение на Манаслу без дополнительного кислорода.

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