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Токаев встретился с первой казашкой, покорившей Эверест

прием в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 15:02 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев лично поздравил Анар Бурашеву – первую казашку, покорившую самую высокую в мире гору Эверест, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что ее достижение вдохновило молодежь заниматься спортом. Также он подечркнул, что альпинизм – это сложный и опасный вид спорта, который требует огромной силы воли, выдержки, психологической и физической подготовки.

Анар Бурашева рассказала о том, что начала заниматься альпинизмом с 2015 года, а профессиональные навыки освоила в течение последних 4 лет. До восхождения на Эверест она успела совершить подъем на многие вершины, в числе которых альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.

В ходе беседы Анар поделилась планами взойти на 7 высочайших вершин мира. Она также вручила президенту флаг Казахстана, с которым покорила Эверест.

Касым-Жомарт Токаев, Анар Бурашева, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 15:02

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что отечественные спортсмены достойно представляют нашу страну на международной арене, и пожелал Анар Бурашевой покорения новых высот.

Касым-Жомарт Токаев, Анар Бурашева, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 15:02

Фото: Акорда

12 мая в 07:25 по времени Непала альпинистка Анар Бурашева совместно с командой альпинистов в рамках спортивно-патриотической экспедиции Kazakh Everest Team совершила восхождение на Эверест. 

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